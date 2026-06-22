00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

FROST utiliza una API moderna integrada en muchos navegadores que se conoce como Origin Private File System (OPFS). Este Sistema de Archivos Privado del Origen hace que las 'apps' web lean y escriban archivos directamente en el dispositivo del usuario con un rendimiento extremadamente alto (editores de foto y vídeo online, juegos web, etc).
FROST utiliza una API moderna integrada en muchos navegadores que se conoce como Origin Private File System (OPFS). Este Sistema de Archivos Privado del Origen hace que las 'apps' web lean y escriban archivos directamente en el dispositivo del usuario con un rendimiento extremadamente alto (editores de foto y vídeo online, juegos web, etc).
/ Kingston
Por Agencia Europa Press

Un potencial ‘hacker’ podría utilizar el disco duro SSD del usuario para aprender sus hábitos de navegación con la nueva técnica de hackeo denominada FROST y que tiene más probabilidades de éxito en los Mac de Apple.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.