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uBlock Origin es uno de los más populares bloqueadores de anuncios para navegadores.
uBlock Origin es uno de los más populares bloqueadores de anuncios para navegadores.
/ uBlockOrigin.com
Por Agencia Europa Press

Google ha cerrado el último resquicio en su navegador Chrome para el uso de bloqueadores de publicidad tradicionales al realizar la transición a Manifest V3, lo que impedirá el uso de algunos de los más conocidos, como uBlock Origin.

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