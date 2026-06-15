Elon Musk se convirtió en la primera persona cuya fortuna supera el billón de dólares (un millón de millones, para el mundo hispanoparlante), una cifra nunca antes alcanzada por un individuo, luego de que SpaceX debutara en la bolsa Nasdaq y disparara su valoración a niveles históricos.

La compañía aeroespacial abrió su primera jornada bursátil con un fuerte impulso. Tras la oferta pública inicial, las acciones continuaron subiendo y llevaron a SpaceX a alcanzar una capitalización de mercado cercana a los 2,2 billones de dólares, consolidándose como una de las empresas más valiosas del planeta.

El salto también impulsó el patrimonio de Musk, que posee importantes participaciones en SpaceX, Tesla y otras compañías. Según estimaciones de Bloomberg y Forbes, su riqueza prácticamente se triplicó en menos de dos años, pasando de más de 400.000 millones de dólares en 2024 a superar ahora la barrera del billón.

Sin embargo, eso no significa que el empresario tenga esa cantidad de dinero disponible en efectivo. La mayor parte de su fortuna está vinculada al valor de sus acciones, muchas de ellas sujetas a restricciones de venta, además de que ha prometido donar parte de su patrimonio en el futuro.

Space X. (Foto: Reuters)

La distancia con el resto de los grandes magnates también se ha ampliado. Musk es actualmente más de tres veces más rico que su competidor más cercano, según las estimaciones de riqueza, en un contexto en el que futuras salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial como OpenAI o Anthropic podrían crear nuevos multimillonarios, aunque lejos de las cifras alcanzadas por el fundador de SpaceX.

El récord de riqueza también llega en medio de cuestionamientos. De acuerdo con Wired, Memphis y otras zonas cercanas a centros de datos de xAI, vecinos y organizaciones ambientales han denunciado la instalación de turbinas de gas que, según las demandas presentadas contra la compañía, afectan la calidad del aire y podrían tener impactos en la salud. Mientras la salida a bolsa de SpaceX multiplica la fortuna de Musk, estas comunidades exigen mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el crecimiento de sus proyectos de inteligencia artificial.

Mientras SpaceX mantenga su liderazgo en el transporte espacial y continúe expandiendo sus operaciones, el empresario parece seguir en una categoría que, hasta ahora, nadie más ha logrado alcanzar.