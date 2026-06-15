Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

. Musk aseguró, antes de la apertura de Wall Street, que SpaceX, que debuta en los parqués, busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una "civilización multiplanetaria" y "hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar". (Foto composición: EFE/Bloomberg)
. Musk aseguró, antes de la apertura de Wall Street, que SpaceX, que debuta en los parqués, busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una "civilización multiplanetaria" y "hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar". (Foto composición: EFE/Bloomberg)
Por Redacción EC

Elon Musk se convirtió en la primera persona cuya fortuna supera el billón de dólares (un millón de millones, para el mundo hispanoparlante), una cifra nunca antes alcanzada por un individuo, luego de que SpaceX debutara en la bolsa Nasdaq y disparara su valoración a niveles históricos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.