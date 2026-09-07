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A pesar del revés judicial, el juez le concedió a Operation Bluebird el uso temporal del nombre 'Tweet' y de un pajarito azul similar al de Twitter.
A pesar del revés judicial, el juez le concedió a Operation Bluebird el uso temporal del nombre 'Tweet' y de un pajarito azul similar al de Twitter.
/ Operation Bluebird
Por Agencia Europa Press

La ‘start up’ Operation Bluebird, que lanzó de forma anticipada la semana pasada una nueva plataforma llamada ‘Twitter.now’, la ha vuelto a activar tras el fallo del tribunal, aunque con un cambio de marca a ‘Tweet.app’.

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