La ‘start up’ Operation Bluebird, que lanzó de forma anticipada la semana pasada una nueva plataforma llamada ‘Twitter.now’, la ha vuelto a activar tras el fallo del tribunal, aunque con un cambio de marca a ‘Tweet.app’.

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El juez de distrito de Estados Unidos para el distrito de Delaware Colm Connolly dictó el jueves un fallo inicial en el que afirmó que el uso del nombre ‘Twitter’ causaría confusión entre los consumidores e infringiría las marcas registradas, según la resolución.

En ella, refiere que X Corp., desde que adquirió la red social en 2023, es la dueña de la marca Twitter --que cuenta con 13 aplicaciones registradas--, el dominio ‘twitter.com’, el logo del pájaro sobre el fondo azul cielo y la palabra ‘tweet’ --el nombre que recibían las publicaciones--.

Sin embargo, también recoge el cambio de nombre a X en julio de 2023, el cambio de dominio a ‘x.com’, el uso de la ‘app’ de X y el cambio del logo del pájado por otro en negro con una X en blanco. Todo ello llevó a Operation Bluebird a entender que X Corp. había abandonado Twitter y reclamar el nombre para lanzar una nueva red social que recuperara su espíritu.

Sin embargo, el juez ha dado la razón en parte a X Corp. al indicar que el uso de la palabra Twitter en una nueva red social podría causar confusión, pese a que desde Operation Bluebird argumentan que han incluido un descargo de responsabilidad en el que se deja claro que ‘twitter.new’ no está afiliado a X Corp, que el juez no ve suficiente.

No obstante, el juez “considera probable que Bluebird logre demostrar fehacientemente que X Corp. ha dejado de utilizar la marca ‘Tweet’ y el logotipo del pájaro”, con lo que, por el momento, los deja libres para su uso.

Esta decisión no es definitiva, sino que responde a la orden judicial preliminar que había solicitado X Corp. para evitar que Operation Bluebird usara en su red social el nombre de Twitter por infracción de marca. Queda a la espera de juicio para que se resuelva definitivamente.

La plataforma, inicialmente lanzada como ‘Twitter.now’, ya está activa de nuevo como Tweet.app y está utilizando el logo de un pájaro blanco con el fondo azul como el icono principal.

Según el medio tecnológico TechCrunch, la plataforma solo acepta de momento registros en lista de espera. Es más, según informa el medio, más de 172.000 personas ya se han inscrito para reservar su usuario, un proceso que tiene un coste de 20 dólares.

‘Tweet.app’ mantiene la misma experiencia que en el lanzamiento de TWitter, con el panel lateral izquierdo para las distintas secciones, el muro ubicado en el centro de la interfaz y otro panel lateral a la derecha para las tendencias y las recomendaciones de cuentas a seguir.