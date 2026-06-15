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Resumen

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Imagen: Getty.
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Por BBC News Mundo

Descargar, agotarse, borrar, repetir. La ciencia demuestra que los usuarios de aplicaciones de citas siguen un patrón predecible y peligroso. Estas son las señales de que estás cayendo en la trampa… y cómo escapar.

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