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Resumen

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Dos trenes de alta velocidad chocaron en la provincia de Toledo, en España. (Getty Images).
Dos trenes de alta velocidad chocaron en la provincia de Toledo, en España. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

España inició este jueves tres días de luto tras la segunda colisión de trenes de alta velocidad registrada este año.

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