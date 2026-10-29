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Resumen

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Investigadores trabajan entre los restos y vagones dañados de un choque ferroviario entre dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, España. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP).
Investigadores trabajan entre los restos y vagones dañados de un choque ferroviario entre dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, España. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia EFE

La maquinista del tren de la compañía Iryo que fue embestido por otro convoy, en un accidente que costó la vida a 69 personas, intentó desbloquear su tren dos veces y, tras ello, buscó asistencia en el centro de control de la compañía, aunque no la llegó a recibir, aseguraron este jueves a EFE fuentes cercanas a Iryo.

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