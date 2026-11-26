El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió el jueves del riesgo de un “retroceso” si el conservador Partido Popular (PP) y la formación de extrema derecha Vox llegan al poder en las elecciones del domingo, durante el último debate de la campaña.

El choque reunió a Sánchez con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal; y Ada Colau, candidata de Frente Amplio, la coalición de izquierdas que aspira a reeditar un gobierno con los socialistas.

Sánchez buscó movilizar al electorado progresista ante sondeos que ponen al PP a la cabeza y apuntan a una posible mayoría parlamentaria junto a Vox.

“El próximo domingo va a haber dos caminos, dos caminos muy diferentes”, afirmó el dirigente socialista, que aspira a mantenerse en el poder tras ocho años al frente del Ejecutivo.

Uno de ellos, advirtió, conduce a una España de recortes, congelamiento salarial y pérdida de derechos, mientras que el otro representa, según él, la continuidad de los avances logrados durante su mandato.

“Estas elecciones no van de mí”, insistió Sánchez, quien acusó a sus adversarios de querer aplicar políticas similares a las del presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario argentino Javier Milei.

Feijóo, favorito en los sondeos, centró sus ataques en la gestión económica y los escándalos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo socialista.

“Sánchez no contesta nada. Solo huye”, afirmó Feijóo, quien aseguró que España necesita “verdad, decencia y gestión”.

Por su parte, Abascal responsabilizó al gobierno de haber promovido una migración masiva que, a su juicio, ha agravado la crisis de vivienda -una de las principales preocupaciones de los electores-, deteriorado los servicios públicos y aumentado la inseguridad.

“Es el momento de poner fin a esta hora triste de la historia de España”, afirmó Abascal, quien defendió el control de fronteras y la “remigración”, un concepto utilizado por la extrema derecha para promover el retorno o la expulsión de migrantes a sus países de origen.

“Su discurso no solo da miedo, da pena”, le respondió Sánchez.

El enfrentamiento dejó patente la pugna entre dos posibles alianzas de gobierno: una entre el PP y Vox y otra liderada por los socialistas con Frente Amplio, en unas elecciones que podrían devolver a la extrema derecha al poder más de cinco décadas después de la muerte del dictador Francisco Franco.

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El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció el jueves 19 de noviembre que había cometido "errores" durante un tenso cara a cara televisado con su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, que le acusó de ser un "irresponsable", a diez días de las elecciones generales. (AFP)

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