El fenómeno El Niño comienza a tener repercusiones en el sector educativo y obliga a las autoridades a tomar medidas para proteger a los estudiantes. Las lluvias intensas ya ocasionaron inundaciones en colegios, daños en sus instalaciones y dificultades para llegar a las aulas, mientras que las altas temperaturas generan preocupación. Ante este escenario y las previsiones de nuevas precipitaciones, algunas autoridades regionales optaron por modificar sus calendarios académicos y adelantar la culminación del año escolar. La decisión ha despertado interrogantes entre las familias sobre los lugares donde se aplicará esta medida y las fechas que deberán tener en cuenta. Descubre qué regiones del Perú tendrán un cierre anticipado de clases y cuáles son los motivos detrás de esta decisión.

¿EN QUÉ REGIONES LAS CLASES TERMINARÁN ANTES POR EL FENÓMENO EL NIÑO?

La medida ha alcanzado a más de 1,4 millones de escolares, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación (Minedu). Las fechas anunciadas son:

Tumbes: las clases terminaron el 20 de noviembre para más de 70 mil estudiantes.

las clases terminaron el 20 de noviembre para más de 70 mil estudiantes. La Libertad: finalizarán el 2 de diciembre.

finalizarán el 2 de diciembre. Lambayeque: concluirán el 4 de diciembre.

concluirán el 4 de diciembre. Piura: está incluida en la reprogramación, pero no se precisó la fecha de cierre.

¿POR QUÉ TUMBES ADELANTÓ EL FIN DE LAS CLASES?

Las autoridades educativas de Tumbes adelantaron el cierre de clases al 20 de noviembre para proteger a más de 70 mil estudiantes frente a las consecuencias de las lluvias. Las precipitaciones inundaron aulas y patios, como es el caso del colegio Miguel Grau, además de afectar las vías de acceso a distintos centros educativos.

El director regional de Educación, Miguel Nizama, explicó que la activación de quebradas dificulta el tránsito entre localidades, desde Aguas Verdes hasta Casitas y Cancas, lo que representa un riesgo para los escolares durante sus desplazamientos, según informa Infobae.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA REORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO EN LA LIBERTAD?

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad reorganizó las actividades académicas para adelantar el cierre del año escolar sin reducir la cantidad mínima de jornadas establecida por el Ministerio de Educación.

Según explicó su titular, Rufino Rodríguez, una de las medidas fue aprovechar el feriado del 8 de octubre para recuperar días de enseñanza. Además, los estudiantes continuaron con sus actividades durante el periodo que habitualmente se destinaba al descanso después del tercer bimestre.

¿QUÉ PRESUPUESTO SE DESTINARÁ A REPARAR LOS COLEGIOS?

El Minedu autorizó más de S/460 millones para prevenir y reparar daños causados por las lluvias en colegios públicos de distintas regiones. La ejecución de estos recursos será clave para acondicionar los planteles antes del año escolar 2027 y facilitar el retorno de los estudiantes a espacios seguros, según informa Infobae.

¿QUÉ NÚMEROS DE EMERGENCIA DEBEN TENER PRESENTES LAS FAMILIAS?

Ante una situación de peligro, se puede pedir ayuda en estas líneas:

Policía Nacional del Perú (PNP) - 105: recibe reportes de delitos, amenazas, desapariciones y accidentes de tránsito.

recibe reportes de delitos, amenazas, desapariciones y accidentes de tránsito. Bomberos - 116: atienden incendios, fugas de gas, rescates, derrumbes y accidentes.

atienden incendios, fugas de gas, rescates, derrumbes y accidentes. Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) - 106: brinda orientación médica y coordina ambulancias ante convulsiones, quemaduras, intoxicaciones o problemas respiratorios.

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