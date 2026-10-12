icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La norma actual comprende un traslado de un estudiante reincidente en violencia escolar hacia otro centro educativo, pero sin perder su derecho a estudiar. (Foto: Andina)
La norma actual comprende un traslado de un estudiante reincidente en violencia escolar hacia otro centro educativo, pero sin perder su derecho a estudiar. (Foto: Andina)
Por Joel Dávila Quiñonez

El caso de agresión sexual y bullying sucedido en el Liceo Naval Almirante Guise ha puesto en tela de juicio la actual normativa educativa en nuestro país en casos de violencia escolar, al punto que desde el Ministerio de Educación (Minedu) plantean hacer algunas reformas para tener mejor control sobre estos eventos como evaluar la expulsión de alumnos reincidentes en actos violentos o devolverle la autoridad a los docentes, pese a que las normas actuales comprenden el llamado “traslado de oficio” que, en los hechos, funciona como una expulsión. .

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.