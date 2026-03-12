Arequipa amaneció con el servicio de transporte urbano restringido. Un grupo de empresarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) acató un paro en contra de la suba del combustible. Miles de ciudadanos tuvieron dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo. Las pocas unidades que salieron a operar fueron bloqueadas y hasta les pincharon las llantas. Los arequipeños optaron por movilizarse en vehículos informales pagando hasta el triple.

Foto: William Zapata.

Días antes, los transportistas, para afrontar el alza del precio en el diésel, decidieron incrementar el pasaje de S/1.00 a S/150. Ante la queja de los usuarios, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) envió a sus inspectores de transporte para intervenir a los buses de distintas rutas y retirarles los stickers, pegatinas y papeles colocados con el pasaje incrementado. También les exhortaron a que restablezcan el cobro correcto de S/ 1.00.

Los transportistas rechazaron la postura de la municipalidad y en respuesta anunciaron un paro indefinido. Ante la medida, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa dispuso que las instituciones educativas privadas y de convenio desarrollen sus actividades académicas de manera virtual este jueves 12 y viernes 13. De la misma forma, la Gerencia Regional de Trabajo exhortó a los empleadores del sector público y privado a brindar tolerancia en la hora de ingreso.

(Cortesía)

Transportistas

“Ya no podemos seguir laborando así. Esta subida de combustible nos ha obligado a elevar el pasaje a S/1.50 y todavía es poco. Las autoridades no nos dan una solución, solo exigen que la tarifa se mantenga en el mismo precio (S/1.00). Ahorita están enfrentando a los transportistas con el pueblo. Ayer a nosotros nos hicieron operativos; hoy los informales están cobrando S/2.00 y S/3.00, pero no hay los operativos. Nosotros no vamos a laborar hasta que las autoridades nos den una solución. Seguirán paralizadas con nuestras unidades”, declaró el representante de los transportistas que paralizaron en Cayma, Melvin Velarde Revilla.

(Cortesía)

Ante la postura de los transportistas, la MPA convocó a una reunión con los representantes del Ministerio Público, la PNP y gerentes y representantes de las empresas concesionarias del SIT. En la reunión se acordó respetar el pasaje único y restablecer el servicio de transporte público.

“El precio del pasaje se va a mantener a un sol. Acá quien ha generado el caos han sido las gasolineras. El problema se presenta ante la falta de GLP y ningún bus (de Arequipa) consume GLP; diésel sí y el diésel no ha desaparecido; la gasolina tampoco ha desaparecido. Lamentablemente, las gasolineras de la noche a la mañana han ido especulando. Un galón de petróleo que la semana pasada ha estado entre S/14 o S/15 hoy día está S/28; eso tampoco podemos permitir”, manifestó el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera.

Paro en Arequipa

Responsabilidades

La autoridad recordó que los transportistas del SIT tienen un contrato de concesión de rutas y dentro del contrato indica que no puede haber una modificación del pasaje de manera arbitraria. Además, advirtió que, si continúan con subir el pasaje, se les iniciará un proceso administrativo. Les recordó que anteriormente hicieron operativos exhortativos, pero a partir de ahora los sancionarán. El regidor y presidente de la Comisión de Transportes de la MPA, José Suárez, indicó que la subida indebida de tarifas puede generar que se les imponga una sanción de hasta 5 UIT, es decir, hasta S/27.500.

Foto: William Zapata.

“El problema acá es la no prestación del servicio de manera injustificada. El abandono del servicio es una causal para resolver el contrato de concesión. Ellos (los transportistas) lo saben y las consecuencias las van a tener los mismos operadores”, agregó la gerente provincial de Transportes de la MPA, Milagros Chirinos.

La funcionaria también pidió a los propietarios de los grifos que no especulen porque el problema no es con el petróleo, sino con el GLP. Exigió a Indecopi y la Fiscalía que hagan la fiscalización a los diferentes grifos. Este medio se contactó con el vicepresidente de la Asociación de Griferos de Arequipa, Magno Salas, pese a que se concertó una entrevista telefónica; porque se encuentra en la ciudad de Lima, al final no respondió a nuestro llamado.

Foto: William Zapata.

Los transportistas del servicio urbano continuarán con su medida de paro. A ellos se suman los taxistas. A través de un pronunciamiento, el presidente de la Cámara de Empresas de Taxis Región Arequipa (CETARA), Adolfo Paco, anunció su participación en una jornada de lucha autoconvocada para este jueves 12. También se prevé que los transportistas de carga pesada realicen un paro e jueves 12, , contra la suba de los combustibles.