(Zenaida Condori)
(Zenaida Condori)
Por Zenaida Condori Contreras

Arequipa amaneció con el servicio de transporte urbano restringido. Un grupo de empresarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) acató un paro en contra de la suba del combustible. Miles de ciudadanos tuvieron dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo. Las pocas unidades que salieron a operar fueron bloqueadas y hasta les pincharon las llantas. Los arequipeños optaron por movilizarse en vehículos informales pagando hasta el triple.

