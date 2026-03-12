Resumen

María Fernanda Castillo, estudiante de medicina de 21 años, es becaria de Beca 18 y diagnosticada con esclerosis múltiple en junio de 2025,
Por Redacción EC

El acceso oportuno a medicamentos para enfermedades raras vuelve a quedar en el centro del debate público. María Fernanda Castillo, estudiante de medicina de 21 años, becaria de Beca 18 y diagnosticada con esclerosis múltiple en junio de 2025, hizo un llamado directo al presidente José María Balcázar para acelerar las decisiones que permitan garantizar el acceso a tratamientos en el sistema público de salud. Su médico le indicó iniciar tratamiento con ocrelizumab, una terapia utilizada en distintos países para frenar la progresión de la enfermedad, pero han pasado más de ocho meses y aún no puede acceder al medicamento.

