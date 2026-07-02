Un conductor de una cúster de transporte público falleció luego de recibir un disparo de parte de un policía durante una intervención de tránsito en el distrito de San Juan de Miraflores. El incidente se produjo tras una persecución que inició cuando el chofer, presuntamente, no se detuvo ante la orden de un efectivo policial, provocando un accidente en la vía pública.

La víctima fue identificada como Lisandro José Arellano Quintana (24), quien conducía una unidad de la Línea D. De acuerdo con la información preliminar, la intervención se produjo el miércoles 1 de julio, cerca de las 3 p.m., en el cruce de la avenida César Vallejo con la calle Los Eucaliptos, cuando el vehículo habría cometido una infracción de tránsito al cruzar una luz roja.

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Durante la persecución, un efectivo realizó un disparo que impactó en las piernas del conductor. A pesar de la herida, el chofer avanzó varios metros antes de perder el control de la unidad, que terminó chocando contra un automóvil y una motocicleta.

Chofer de cúster muere tras recibir un disparo durante intervención policial en San Juan de Miraflores. (Foto: Captura de video / "América Noticias")

En las grabaciones de una cámara de seguridad se muestra que luego de causar el accidente, el chofer intenta huir de la escena, pero un efectivo policial aparece y apunta al conductor con el arma de fuego, donde presuntamente le dispara.

Tras lo ocurrido, el conductor fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Personas que presenciaron el hecho intentaron auxiliarlo mientras llegaban los servicios de emergencia.

La pareja de la víctima aseguró que el conductor mostró la documentación del vehículo en formato digital y que incluso aceptó dirigirse a una dependencia policial. Sin embargo, sostuvo que el disparo se produjo cuando la unidad volvió a avanzar. Asimismo, denunció que la víctima no recibió atención inmediata tras ser baleado.

Chofer de cúster muere tras recibir un disparo durante intervención policial en San Juan de Miraflores. (Foto: Captura de video / "América Noticias")

“El presentó su cédula por foto, pero el oficial no se lo quiso aceptar y le dijo que si no había físico (el documento) se lo iba a llevar, lo iba a enmarrocar. Me amenazo a mí, cuando yo me baje a intentar conversar con el oficial, lo que hizo fue darme con la vara que ellos portan”, contó Dania Plaza, pareja del chofer, quien también indicó que los efectivos del orden no la dejaron ayudar a la víctima tras el disparo.

El Ministerio Público y la Policía Nacional realizan las diligencias correspondientes para determinar cómo se desarrolló la intervención y establecer si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos vigentes. Mientras tanto, los familiares del conductor exigen una investigación y que se sancione a los responsables.