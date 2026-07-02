Chofer de cúster muere tras recibir un disparo durante intervención policial en San Juan de Miraflores. (Foto: Captura de video / "América Noticias")
Chofer de cúster muere tras recibir un disparo durante intervención policial en San Juan de Miraflores. (Foto: Captura de video / "América Noticias")
Por Redacción EC

Un conductor de una cúster de transporte público falleció luego de recibir un disparo de parte de un policía durante una intervención de tránsito en el distrito de San Juan de Miraflores. El incidente se produjo tras una persecución que inició cuando el chofer, presuntamente, no se detuvo ante la orden de un efectivo policial, provocando un accidente en la vía pública.

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