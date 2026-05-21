Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Luego que se difundiera un video en redes sociales donde el alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco, Carlos Bruce, dispara supuestamente con un arma de electrochoque (pistola eléctrica) contra su asesor, Arturo Bobbio Carranza, este respondió y dijo que todo se trata de inteligencia artificial.
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