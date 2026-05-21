Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Municipalidad de Surco equipó a su cuerpo de Serenazgo con 150 pistolas de electrochoque. Foto: LinkedIn
La Municipalidad de Surco equipó a su cuerpo de Serenazgo con 150 pistolas de electrochoque. Foto: LinkedIn
Por Redacción EC

Luego que se difundiera un video en redes sociales donde el alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco, Carlos Bruce, dispara supuestamente con un arma de electrochoque (pistola eléctrica) contra su asesor, Arturo Bobbio Carranza, este respondió y dijo que todo se trata de inteligencia artificial.

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