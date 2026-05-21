Luego que se difundiera un video en redes sociales donde el alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco, Carlos Bruce, dispara supuestamente con un arma de electrochoque (pistola eléctrica) contra su asesor, Arturo Bobbio Carranza, este respondió y dijo que todo se trata de inteligencia artificial.

“Debemos preguntarnos que personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”, sostuvo en su cuenta de LinkedIn.

El asesor de la comuna de Surco precisó que “con todo gusto” y “para desvirtuar a los defensores de los delincuentes”, confirmando que estas armas sí pueden ser utilizadas “recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales, la manipulación de imágenes no podrán pararnos en seguir mejorando la seguridad en todo el distrito”.

Finalmente, Bobbio Carranza aseveró que seguirán “firmes, fuertes y seguros” en hacer de Surco y luego Lima, una ciudad más segura para nuestras familias.

Carlos Bruce se pronuncia ante video

El burgomaestre de Surco fue enfático y en su cuenta de X recalcó que las imágenes difundidas corresponden a una parte de un video “editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”.

Además, dejó en claro que “ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”.

“Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue completamente voluntaria”, apuntó.

Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza.



Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue… — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) May 20, 2026

Cabe recordar que el pasado 13 de mayo, la Municipalidad de Surco equipó a su cuerpo de Serenazgo con 150 pistolas de electrochoque e igual número de cámaras corporales o bodycams recientemente adquiridas, con la finalidad de fortalecer el servicio diario de seguridad ciudadana.