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Resumen

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Conforme avanza el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), varios ciudadanos vienen alertando una serie de irregularidades respecto a las actas de votación del pasado 12 de abril. La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a la denuncia policial interpuesta por una ciudadana que asegura haber encontrado las actas de una mesa de sufragio que luego se habrían extraviado.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.