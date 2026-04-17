Conforme avanza el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), varios ciudadanos vienen alertando una serie de irregularidades respecto a las actas de votación del pasado 12 de abril. La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a la denuncia policial interpuesta por una ciudadana que asegura haber encontrado las actas de una mesa de sufragio que luego se habrían extraviado.

Se trata de la denuncia presentada por Fiorella Chumpitaz Muñoz, quien fue registrada como “coordinadora y técnico de mesa de ONPE”.

Los hechos ocurrieron el lunes 13 de abril, a las 2 de la madrugada, en la Escuela Superior Técnica Sencico de San Borja.

Chumpitaz alega haber encontrado actas que estaban rotuladas de diferentes colores: rojo, celeste, verde y plomo. Cada color contenía actas de votación para presidente y vicepresidentes, diputados a Lima Metropolitana, Senadores y Parlamento Andino. Las actas correspondían a la mesa de sufragio N° 059298.

Tras encontrar las actas, la denunciante asegura haberlas llevado al centro de acopio que estaba ubicado en el auditorio de la Escuela Superior Técnica Sencico, donde una orientadora electoral retiró el material de votación en un vehículo.

Según el procedimiento narrado por Fiorella Chumpitaz, las actas tenían como destino la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de San Borja, ubicada en el mismo distrito.

Tres días después, el 16 de abril, Chumpitaz recibió la llamada de una persona que se presentó como asistente de la ODPE San Borja, quien le mencionó que las actas formuladas “se habrían extraviado desconociendo el lugar ni hora y fecha”.

Fiorella Chumpitaz Muñoz se presentó ante la Policía para relatar cómo entregó cédulas que encontró en un lugar de votación, y luego le indicaron que estas se habían extraviado.

La mesa 059298

En el portal web de la ONPE, la mesa de sufragio N° 059298 solo consigna como “contabilizada” la acta presidencial. Todo lo demás -senadores, diputados y Parlamento Andino- está registrado como “pendiente”.

El mismo portal registra un acta de sufragio donde se muestra un error de digitación en el total de ciudadanos que votaron: se colocó 244 cuando se trataban de 224. De igual manera, se consigna un total de 75 cédulas que no fueron utilizadas.

Este Diario intentó comunicarse con Fiorella Chumpitaz y su abogada, pero no contestaron nuestras llamadas.

También buscamos contactarnos con el número telefónico desde donde se comunicaron con Chumpitaz en la ODPE San Borja. Ahí contestó una mujer que se negó a responder nuestras consultas.

El caso se asemeja a otra denuncia donde dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron ante la comisaría de Zárate el extravío de ocho actas de votación en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El material electoral extraviado corresponde a la elección de senador nacional de dos mesas de sufragio identificadas con los números N° 057274 y N° 057275 instaladas en el referido centro educativo.

En el caso de la N° 057274, el portal de la ONPE registra el acta de votación de la elección presidencial y todo lo demás figura como “pendiente”. Mientras que en la N° 057275, todos los tipos de elección son consignados como “pendiente”.