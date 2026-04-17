El proceso electoral del 12 de abril de 2026 —extendido de manera excepcional al 13 de abril— estuvo marcado por una serie de incidencias que han generado preocupación pública y cuestionamientos políticos.

Reportes oficiales y de organismos del sistema electoral dan cuenta de problemas logísticos, retrasos en la instalación de mesas y ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto.

De acuerdo con información del propio sistema electoral, cerca del 30% de mesas no estaban instaladas hasta el mediodía de la jornada electoral, principalmente en Lima, lo que provocó largas colas y desorden en varios locales de votación.

Asimismo, se confirmó que 211 mesas no llegaron a instalarse, afectando a más de 63 mil electores, lo que obligó a las autoridades a extender el proceso electoral hasta el lunes 13 de abril en determinadas zonas.

Estas irregularidades han derivado incluso en pedidos formales de nulidad del proceso electoral ante los Jurados Electorales Especiales, bajo el argumento de que la ampliación de la votación y las fallas logísticas habrían vulnerado la normativa vigente.

En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que explique las causas de estas fallas, consideradas por diversas instancias como “graves irregularidades” en la organización de los comicios.

A nivel internacional, misiones de observación han señalado que, si bien no hay evidencia concluyente de fraude, sí existieron problemas operativos y retrasos significativos que afectaron el normal desarrollo de la jornada electoral.

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En este contexto, El Comercio abre este espacio para recoger testimonios ciudadanos sobre lo ocurrido durante las elecciones.

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