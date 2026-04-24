La implementación de una tarjeta única para el transporte público en Lima y Callao avanza como uno de los cambios más esperados por los usuarios que a diario enfrentan largas filas y múltiples sistemas de pago. Impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, esta iniciativa busca simplificar los viajes y modernizar el sistema de recaudo en buses y trenes urbanos mediante una solución tecnológica integrada que permita mayor eficiencia en los traslados. El proyecto no solo apunta a reducir tiempos de espera, sino también a mejorar la seguridad de las transacciones y facilitar la conexión entre distintos servicios en la capital. Aunque el proyecto aún se encuentra en desarrollo, ya se han dado pasos clave para su puesta en marcha, incluyendo la preparación de los operadores y la implementación de herramientas digitales que permitirán su funcionamiento. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA TARJETA ÚNICA DE TRANSPORTE Y QUÉ BENEFICIOS PRESENTARÁ?

El dispositivo tendrá un valor de S/4,50, una tarifa idéntica a la que se maneja actualmente en el sistema del Metropolitano. Al ser una tarjeta que utiliza tecnología de proximidad, garantiza un ingreso veloz a las estaciones y buses, disminuyendo los tiempos de espera.

Entre las ventajas principales de la tarjeta destacan:

Protección avanzada: incluye sistemas de encriptación de datos para evitar que el saldo sea vulnerado o que el plástico sea clonado.

incluye sistemas de encriptación de datos para evitar que el saldo sea vulnerado o que el plástico sea clonado. Identificación por categorías: presenta variaciones visuales para reconocer a pasajeros con tarifas diferenciadas, tales como: estudiantes universitarios y escolares, integrantes de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo General de Bomberos, y ciudadanos con discapacidad.

presenta variaciones visuales para reconocer a pasajeros con tarifas diferenciadas, tales como: estudiantes universitarios y escolares, integrantes de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo General de Bomberos, y ciudadanos con discapacidad. Gestión transparente: los fondos son administrados a través de un fideicomiso que asegura que cada operador reciba el pago correspondiente por el viaje realizado.

/ ALESSANDRO CURRARINO

¿EN QUÉ MEDIOS DE TRANSPORTE SE PODRÁ VIAJAR CON EL MISMO PASE?

La meta central de la ATU es la interoperabilidad total. Esto significa que un pasajero podrá realizar transbordos entre distintos sistemas sin cambiar de tarjeta. Los servicios que se integran a esta red son:

El Metropolitano en todas sus rutas y troncales.

Todos los Corredores Complementarios (Rojo, Azul, etc.).

La nueva Línea 2 del Metro de Lima.

Rutas de transporte convencional que cuenten con la autorización vigente.

La Línea 1 del Metro, la cual se sumará una vez concluya su actual proceso de licitación para el recaudo.

Foto: Composición ATU.

¿CUÁNDO ESTARÁ OPERATIVO EL SISTEMA EN SU TOTALIDAD?

Aunque la distribución de las herramientas tecnológicas a las empresas de transporte se realizó en febrero de 2026, el despliegue completo es un proceso que avanza por etapas. Se estima que para el mes de junio queden establecidos los pilares administrativos finales, como la cámara de compensación.

La puesta en marcha definitiva depende de la superación de tres momentos clave: primero, que la tarjeta empiece a circular masivamente entre el público; segundo, que todos los validadores de los buses estén calibrados para aceptarla; y tercero, que el mecanismo de distribución de pagos (fideicomiso) funcione correctamente para todos los operadores involucrados, según informa Infobae.

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