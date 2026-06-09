Por Renzo Giner Vásquez

Son las 7:30 de la mañana y acabo de llegar a la estación central de autobuses de Berlín para poner a prueba el servicio que ofrece Flixbus, la empresa de transporte terrestre interurbano más grande de Europa que espera comenzar a operar en el mercado peruano este 2026.

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