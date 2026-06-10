A través de la Resolución Suprema N.° 023-2026-TR, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno designó a Jaime Moreno Eustaquio como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (Essalud) en reemplazo de Luis Rosales Pereda.

Además, Moreno Eustaquio será el ahora representante del Estado ante el Consejo Directivo de Essalud.

La decisión se sustenta en lo establecido por la Ley N.° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, que señala que el Consejo Directivo es el órgano encargado de establecer la política institucional y supervisar su aplicación. El colegiado cuenta, entre sus miembros, con tres representantes del Estado, siendo uno de ellos quien ejerce la presidencia ejecutiva.

En tanto, Rosales Pereda, mediante la Resolución Suprema N.° 022-2026-TR, fue cesado del cargo. Este había sido designado en el cargo a través de la Resolución Suprema N.° 006-2026-TR. La norma señala que la vacancia de un miembro del Consejo Directivo puede producirse, entre otras razones, por la pérdida de confianza de la autoridad que propuso su nombramiento.

Ambas resoluciones están refrendadas por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy José María Solano González.

¿Qué es Essalud?

EsSalud es el Seguro Social de Salud del Perú, una institución pública encargada de brindar atención médica y prestaciones sociales a los trabajadores formales y sus familias en territorio patrio.

Su función principal es ofrecer servicios de salud, que incluyen:

Consultas médicas y hospitalización

Emergencias

Cirugías

Medicamentos

Programas de prevención y rehabilitación

Además, también otorga subsidios económicos, como: