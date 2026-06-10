Resumen

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La decisión se sustenta en lo establecido por la Ley N.° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud. Foto: Gob.pe
La decisión se sustenta en lo establecido por la Ley N.° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

A través de la Resolución Suprema N.° 023-2026-TR, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno designó a Jaime Moreno Eustaquio como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (Essalud) en reemplazo de Luis Rosales Pereda.

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