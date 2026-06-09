Un grupo de estudiantes y docentes de Puente Piedra exhortó al Congreso de la República a acelerar el debate del proyecto de ley que propone incorporar la enseñanza de la tenencia responsable de mascotas en el currículo escolar, ante el creciente problema del abandono animal en el país, que afecta a cerca de 6 millones de perros y gatos.

La iniciativa, denominada “Patitas en Acción”, fue impulsada por alumnos de la Institución Educativa Los Pinos N.° 5179 con el objetivo de promover desde las aulas una cultura de respeto, protección y cuidado de los animales en los colegios de todo el país.

Según informó la docente Milagros Trujillo, el Proyecto de Ley 14054 permanece desde febrero de este año en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso sin haber sido debatido para su eventual aprobación o rechazo.

Alumnos impulsan proyecto educativo contra el abandono animal que afecta a 6 millones de perros y gatos en el Perú. (Foto: Andina)

La demora ha generado preocupación entre los estudiantes que participaron en la elaboración de la propuesta. La docente explicó que existe el temor de que la iniciativa quede paralizada y que, con la instalación de un nuevo Parlamento, sea necesario reiniciar el proceso legislativo desde cero.

El proyecto fue presentado por el congresista Guido Bellido, quien ha solicitado en diversas ocasiones un pronunciamiento de la Comisión de Educación, presidida por Segundo Montalvo. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una respuesta oficial.

La propuesta legislativa es el resultado de un trabajo que se desarrolla desde 2023. Durante ese periodo, estudiantes de quinto de secundaria impulsaron campañas de sensibilización, charlas educativas, pasacalles y actividades comunitarias orientadas a prevenir el abandono y maltrato animal.

Estas acciones también promovieron la adopción responsable, la esterilización de mascotas y el cumplimiento de las normas vigentes sobre bienestar animal.

La preocupación de los escolares encuentra respaldo en cifras que reflejan la magnitud del problema. La docente de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, Verónica Carrasco, indicó que diversos estudios estiman que alrededor de 420 mil mascotas se extravían cada año en el Perú debido principalmente a deficiencias en la tenencia responsable.

Estudiantes temen que iniciativa sobre cuidado animal quede archivada con el nuevo Congreso. (Foto: Andina)

La especialista explicó que uno de los errores más frecuentes es sacar a pasear a los perros sin correa, bajo la creencia de que siempre obedecerán a sus dueños. Sin embargo, recordó que los animales reaccionan por instinto y pueden alejarse ante cualquier estímulo inesperado.

Asimismo, advirtió que muchas mascotas permanecen durante varias horas fuera de casa sin supervisión, situación que las expone a accidentes, enfermedades y extravíos.

Carrasco también destacó la importancia de la esterilización para prevenir camadas no deseadas y contribuir al control de la población de perros y gatos. En ese contexto, respaldó la propuesta de incorporar contenidos sobre tenencia responsable en la educación escolar.

Por su parte, Trujillo destacó que “Patitas en Acción” logró publicar el año pasado una revista educativa sobre bienestar animal con apoyo de la Municipalidad de Magdalena del Mar y anunció una segunda edición elaborada junto con los estudiantes de la promoción de este año.

Finalmente, la docente pidió al Congreso y a las autoridades competentes prestar mayor atención a la propuesta impulsada por los escolares de Puente Piedra, al considerar que representa un ejemplo de participación ciudadana y formación en valores desde las aulas.