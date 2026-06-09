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Proyecto de ley sobre bienestar animal sigue sin debatirse pese a campaña liderada por escolares. (Foto: Andina)
Proyecto de ley sobre bienestar animal sigue sin debatirse pese a campaña liderada por escolares. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un grupo de estudiantes y docentes de Puente Piedra exhortó al Congreso de la República a acelerar el debate del proyecto de ley que propone incorporar la enseñanza de la tenencia responsable de mascotas en el currículo escolar, ante el creciente problema del abandono animal en el país, que afecta a cerca de 6 millones de perros y gatos.

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