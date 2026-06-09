A poco más de dos semanas para que comience el invierno, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja. por un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fenómeno de extrema intensidad en 20 regiones del Perú, incluyendo Lima y Callao.

A través de su cuenta oficial en X el organismo estatal advirtió que la medida entrará en vigor desde este miércoles, 10 de junio, y se prolongará hasta el viernes, 12 de junio. Durante estos días, se prevé una escasa nubosidad al mediodía, lo que elevará los niveles de radiación ultravioleta.

Asimismo, las autoridades informaron que se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, afectando principalmente las horas de la tarde. El aviso meteorológico contempla un amplio abanico geográfico como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 10 al 12 de junio, se presentarán el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, incremento de radiación UV y ráfagas de viento .



📲https://t.co/TVkS8hm0O6#CuidaTuPiel pic.twitter.com/mLPRkzOCrg — Senamhi (@Senamhiperu) June 8, 2026

Para la costa norte, los pronósticos detallan temperaturas máximas de entre 30 °C y 36 °C. Por su parte, la costa central experimentará marcas de entre 26 °C y 31 °C, mientras que en la región de Ica el termómetro oscilará entre los 26 °C y 33 °C.

La sierra del país tampoco estará exenta de este fenómeno meteorológico. Se estiman temperaturas máximas que alcanzarán los 32 °C en la sierra norte, los 30 °C en la sierra central y hasta los 30 °C en la sierra sur.

Por otra parte, Lima y el Callao ya vienen afrontando una marcada ola de calor nocturno. El organismo apuntó que la capital reportó 34 noches cálidas consecutivas, mientras que el Primer Puerto ha encadenado 29 de estas jornadas bajo condiciones climáticas similares.

#Infórmate #Senamhi #Minam La ola de calor nocturno en Lima y Callao suma 34 y 29 noches cálidas consecutivas, respectivamente.



Durante la madrugada del 8 de junio, las temperaturas nocturnas registraron valores superiores a lo habitual. pic.twitter.com/Pqio1PyKso — Senamhi (@Senamhiperu) June 8, 2026

Finalmente, durante las madrugadas, las temperaturas de la capital han registrado valores muy superiores a los habituales. Estaciones meteorológicas de zonas como el Callao, Jesús María y La Molina alcanzaron picos inusuales de 21.3 °C, 20.1 °C y 18.2 °C , respectivamente.