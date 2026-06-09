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Senamhi activa alertas por altas temperaturas en diversas regiones de Lima y Callao. (Foto: Andina)
Senamhi activa alertas por altas temperaturas en diversas regiones de Lima y Callao. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

A poco más de dos semanas para que comience el invierno, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja. por un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fenómeno de extrema intensidad en 20 regiones del Perú, incluyendo Lima y Callao.

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