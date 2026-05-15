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UNMSM reprogramará elecciones universitarias tras suspensión del cronograma electoral. (Foto: Andina)
UNMSM reprogramará elecciones universitarias tras suspensión del cronograma electoral. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suspendió provisionalmente el proceso electoral para la elección de rector, vicerrectores y representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno de la universidad, debido a “situaciones adversas” que afectan el cumplimiento del cronograma establecido.

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