El Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suspendió provisionalmente el proceso electoral para la elección de rector, vicerrectores y representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno de la universidad, debido a “situaciones adversas” que afectan el cumplimiento del cronograma establecido.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 000007-2026-CEU-AU-OCPTAUCU/UNMSM, emitida el 14 de mayo de 2026 y firmada por el presidente del Comité Electoral Universitario, Hector Felix Cerna Maguiña, y el secretario del órgano electoral, Alex Melecio Salazar Marzal.

“Suspender provisionalmente el proceso conducente para las Elecciones de Rector, Vicerrectores y representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno de esta casa superior de estudios” , señala el artículo primero de la resolución.

El documento indica que la reprogramación de las actividades electorales se realizará “en el menor plazo posible”, previa coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y garantizando el acceso a las instalaciones del Comité Electoral Universitario para el cumplimiento de sus funciones.

#ÚLTIMO Suspenden elecciones internas en San Marcos, luego de que la ONPE informara que no participaría por estar dedicados a las elecciones generales presidenciales.

Estudiantes pedían elecciones presenciales, no suspensión. Se establecerá un nuevo cronograma@laencerrona pic.twitter.com/Dh7aAgRyFQ — Laura Vásquez (@lauraescryve) May 15, 2026

Asimismo, el Comité Electoral recordó que, conforme al Estatuto de la universidad y a la Ley Universitaria, es un órgano autónomo encargado de organizar, conducir y controlar los procesos electorales dentro de la institución, y que sus decisiones son inapelables.

“Según el principio de autonomía del Reglamento General de Elecciones vigente, el Comité Electoral Universitario es el único órgano con poder de decisión sobre todos los actos y etapas del proceso electoral ”, precisa el documento.

La resolución también dispone la publicación oficial de la medida a través de los canales de comunicación del Comité Electoral Universitario y su notificación al Rectorado de la universidad para los fines correspondientes.

La suspensión del proceso ocurre en medio de un contexto de tensión en la universidad, donde estudiantes mantienen medidas de protesta relacionadas con las elecciones universitarias y cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso electoral.

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