¿Un caballito de totora en Australia? la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) llevó esta embarcación ancestral, desde Huanchaco, en La Libertad, hasta otra parte del mundo como parte de una acción realizada durante la World Surfing Conservation Conference.

La iniciativa tuvo como propósito difundir el origen ancestral del surf y posicionar a las playas del norte peruano en el mercado internacional. La tradicional embarcación navegó en Gold Coast junto a surfistas locales, en una exhibición que puso en valor la herencia cultural Moche y sus técnicas de navegación.

Esta presentación busca atraer turistas hacia el litoral norte del Perú, resaltando que el surf tiene raíces prehispánicas.

Perú apunta a proteger más de 100 olas al 2030

Elena Campos, consejera comercial, indicó que la meta del Perú resguardar formalmente más de 100 olas para el año 2030, en base a un enfoque de turismo regenerativo, que busca no solo promover visitas, sino también mejorar las condiciones del medio ambiente.

Promoción internacional impulsa la Ruta Moche y el turismo sostenible

Esta iniciativa también busca la participación peruana para fortalecer la Ruta Moche, que integra destinos arqueológicos y naturales de La Libertad y Lambayeque. La exhibición del caballito de totora en un escenario global vincula el surf moderno con la historia ancestral del Perú, despertando el interés del turista australiano, caracterizado por estadías más largas y mayor gasto.