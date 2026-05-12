Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
¿Un caballito de totora en Australia? la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) llevó esta embarcación ancestral, desde Huanchaco, en La Libertad, hasta otra parte del mundo como parte de una acción realizada durante la World Surfing Conservation Conference.
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