Resumen

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Por Redacción EC

¿Un caballito de totora en Australia? la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) llevó esta embarcación ancestral, desde Huanchaco, en La Libertad, hasta otra parte del mundo como parte de una acción realizada durante la World Surfing Conservation Conference.

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