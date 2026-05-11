La fortaleza de Kuélap, símbolo turístico y arqueológico del Amazonas, logró restaurar su muralla sur luego de que se derrumbó en abril de 2022. Para su reconstrucción, cuatro años después, se necesitó una largo proceso de investigación y conservación.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, Rocío Sánchez, explicó que este logro es el resultado de una cirugía técnica sin precedentes. “El proyecto demandó trabajos altamente especializados para devolver a su lugar original cientos de elementos líticos desplazados por el colapso; y ahora se busca consolidar la reactivación turística del monumento”, afirmó para la Agencia Andina.

Este programa tiene como objetivo la investigación interdisciplinaria, conservación y puesta en valor de la zona arqueológica monumental de Kuélap, el cual se encuentra en pleno desarrollo. / Perú Travel

Rompecabezas de piedra y tecnología

El colapsó de la muralla sur de Kuelap en 2022 afectó uno de los atractivos más visibles del monumento arqueológico. Por ello, Sánchez detalló que la reconstrucción, iniciada en el 2023, se enfocó en lograr la configuración inicial de la fortaleza: “tal cual estaba antes del colapso”.

Gracias al uso de registros de fotogrametría, estudios arqueológicos y técnicas de conservación compatibles con los estándares internacionales, cada piedra fue codificada y devuelta a su ubicación exacta.

“Todo el equipo primero tuvo que seleccionar las piedras para determinar cuáles podían reutilizarse y cuáles no. Ese proceso tomó cerca de cuatro meses”, precisó.

El proceso de reconstrucción de la muralla de Kuélap también contempló el núcleo constructivo de la muralla, para lo que se usó una argamasa o mortero como aglutinante estructural detrás del paramento exterior de piedra.

Además, se usó geomallas en el interior de la muralla, para lograr un soporte estructural, que ayuda a prevenir futuros desprendimientos. “Cuando colapsa una muralla no solo caen las piedras externas, sino también todo el núcleo interno que las sostiene”, explicó la funcionaria.

Gracias al uso de registros de fotogrametría, estudios arqueológicos y técnicas de conservación compatibles con los estándares internacionales, cada piedra fue codificada y devuelta a su ubicación exacta. Foto: Andina

Trabajos se extendió cuatro años por investigación arqueológica

La jefa de Cultura Amazonas contó que el proceso de reconstrucción se extendió porque “primero hubo que investigar toda la zona para permitir luego trabajos de drenaje e impermeabilización. Solo esa etapa tomó alrededor de seis meses”.

Además, durante este proceso se halló fragmentos de cerámica, restos óseos y piezas metálicas compuestas por oro, plata y cobre. Estos hallazgos son analizados para conocer su función y antigüedad. En el caso de las piezas metálicas, el Ministerio decidió enviarlas al Museo Brüning para pasar por procesos de conservación; luego fueron devueltas a Chachapoyas para continuar con estudios arqueométricos.

Estructura de Kuélap aún es vulnerable

La funcionaria de Cultura admitió que la estructura de la fortaleza del Amazonas aún es vulnerable a los factores climáticos, la vegetación y la propia antigüedad de sus construcción.

“En las investigaciones hemos encontrado evidencias de antiguos colapsos y de cómo los chachapoyas corregían los ángulos de las murallas para estabilizarlas”, comentó Sánchez.

Otro de los factores que puso en riesgo la estructura del monumento arqueológico son lo entierros humanos hallados dentro de algunas estructuras

Investigaciones continúan hasta el 2029

Actualmente, Kuélap cuenta con un Programa de Investigación Arqueológica vigente hasta 2029. Esto luego de descubrirse que solo el 20% del complejo arqueológico ha sido investigado. Hoy, los arqueólogos llevan entre 32 % y 33 %.

Una de las nuevas áreas de trabajo, realizada de la mano con la organización World Monuments Fund, es el monumento Malcapampa, ubicado dentro del complejo arqueológico.

Solo en Semana Santa, el número de turistas creció alrededor del 20 % respecto al 2025. Foto Andina

Reactivación turística de Kuélap

Si bien, desde agosto del 2023, ha permanecido abierto la llaqta de Kuélap, se decidió por modificar los circuitos turísticos, debido al avance de las investigaciones y trabajos de conservación.

Además, anunció que a partir de mayo, las visitas a la muralla sur será reincorporada a los planes de visitas. “Queremos que el visitante vea no solo la majestuosidad de Kuélap, sino también el delicado trabajo de conservación que se realiza”, apuntó.

Este trabajo minucioso de conservación y restauración se refleja en las cifras de visitantes. Según la directora de Cultura, el complejo alcanzó 67 000 turistas en el año 2025, y para el 2026 proyecta lograr 80,000 visitantes.

Solo en Semana Santa, el número de turistas creció alrededor del 20 % respecto al 2025. Además, la continuidad de vuelos hacia Chachapoyas es un factor importante en la reactivación del turismo. Por ello, aseveró que “si queremos crecer más, necesitamos mayor número de vuelos”.

Sánchez aseguró que, para lograr el posicionamiento turístico de Amazonas, Kuélap será promovido próximamente en actividades organizadas por Promperú , en el marco de la feria Perú Travel Mart, y así consolidar la cadena de valor del turismo regional.