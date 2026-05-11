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El colapsó de la muralla sur de Kuelap en 2022 afectó uno de los atractivos más visibles del monumento arqueológico. Por ello, Sánchez detalló que la reconstrucción, iniciada en el 2023, se enfocó en lograr la configuración inicial de la fortaleza: “tal cual estaba antes del colapso”. Foto: Andina / composición GEC
El colapsó de la muralla sur de Kuelap en 2022 afectó uno de los atractivos más visibles del monumento arqueológico. Por ello, Sánchez detalló que la reconstrucción, iniciada en el 2023, se enfocó en lograr la configuración inicial de la fortaleza: “tal cual estaba antes del colapso”. Foto: Andina / composición GEC
Por Redacción EC

La fortaleza de Kuélap, símbolo turístico y arqueológico del Amazonas, logró restaurar su muralla sur luego de que se derrumbó en abril de 2022. Para su reconstrucción, cuatro años después, se necesitó una largo proceso de investigación y conservación.

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