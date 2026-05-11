Un padre de familia, identificado como Segundo Vargas Santona, reportó el mal estado en el que se encuentra la infraestructura de la I. E. Asháninka Tzinque B, ubicada en la provincia de Atalaya, región Ucayali.

El centro educativo, perteneciente a la localidad de San Francisco de Tzinquiato, distrito de Raimondi, está construido con listones de madera y techos de calamina. Además, Vargas también reportó, al Rotafono de RPP, las pésimas condiciones del mobiliario, como pizarras acrílicas, carpetas y sillas.

De acuerdo con un video registrado por el padre de familia, la infraestructura del colegio presenta malas condiciones y está expuesta a las intensas lluvias, lo que podría provocar el colapso de sus techos.

Por esa razón, solicitaron al Ministerio de Educación que pueda destinar presupuesto para la construcción de un nuevo colegio de material noble y con saneamiento, en el que los alumnos puedan estudiar con tranquilidad y protegidos ante cualquier ocurrencia natural.

Niños de localidades aledañas llegaron al colegio navegando en una frágil embarcación. Foto: Perú 21

De acuerdo con el denunciante, el centro de estudios alberga a estudiantes de otras comunidades aledañas, que tienen que viajar varias horas en bote para recibir clases.

“(Solo pedimos) que tengan buenas aulas, buenos escritorios, buenas mesas, mobiliario, computadoras y otras cositas más que necesita la institución educativa como nivel secundario. Esa sería mi petición”, dijo Segundo Vargas.

Deserción escolar

Finalmente, Vargas aseguró que muchos alumnos optan por no ir al colegio por temor a accidentes ante la ocurrencia de fuertes vientos alrededor del plantel. Este problema se extiende a los docentes que son destacados a la zona para asumir la enseñanza.