Resumen

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El centro educativo está construido con listones de madera y techos de calamina. Foto: captura RPP/composición GEC
El centro educativo está construido con listones de madera y techos de calamina. Foto: captura RPP/composición GEC
Por Redacción EC

Un padre de familia, identificado como Segundo Vargas Santona, reportó el mal estado en el que se encuentra la infraestructura de la I. E. Asháninka Tzinque B, ubicada en la provincia de Atalaya, región Ucayali.

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