La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la expectativa crece en millones de aficionados alrededor del planeta. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un hecho histórico al reunir por primera vez a 48 selecciones y convertirse en el torneo más grande organizado por la FIFA. Con estadios listos, ciudades preparadas y una enorme expectativa global, el Mundial 2026 promete emociones, sorpresas y partidos inolvidables desde el primer día de competencia. A solo unos días del inicio de la máxima fiesta del fútbol, las selecciones afinan sus últimos detalles, mientras las figuras más importantes del deporte llegan a la recta final de su preparación con la mira puesta en levantar el trofeo más codiciado del planeta. Sin embargo, algunos jugadores que sin figuras en sus clubes estarán ausentes en sus selecciones. Holanda es uno de estos equipos que no tendrá algunas de sus estrellas en el campo de juego cuando inicie el mundial en tan pocos días.

¿Qué jugadores de Países Bajos no estarán en el Mundial 2026 y las razones de su ausencia en la lista de convocados?

El mediocampista ofensivo Xavi Simons quedó fuera del Mundial debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida jugando con el Tottenham. La lesión lo alejará varios meses de las canchas. A sus 23 años es uno de los jóvenes de la selección holandesa que ya ha cosechado títulos en su carrera como ser campeón con el Paris Saint German en el 2022. Además, es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo surgidas de la cantera de FC Barcelona. Su ausencia se hará sentir ya que juega principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede desempeñarse como extremo por ambas bandas gracias a su velocidad, regate y capacidad de creación de juego. El técnico de la selección neerlandesa, Ronald Koeman, ha hablado varias veces sobre Xavi Simons y siempre ha destacado su enorme talento y proyección. Asimismo, afirmó que tiene condiciones para evolucionar hacia el rol clásico de número 10.

Otra figura de Países Bajos tampoco estará en el Mundial 2026, pero no es por lesión sino por decisión del técnico Koeman.

El lateral derecho Jeremie Frimpong no fue convocado para el Mundial 2026 principalmente por razones físicas y tácticas. Ronald Koeman explicó en conferencia de prensa que el jugador tuvo varios problemas físicos durante la temporada. “Ha estado lesionado con frecuencia y, que incluso, en algunos partidos ingresó y tuvo que salir rápidamente por molestias” manifestó el entrenador. Además, el seleccionador neerlandés indicó que prefirió apostar por otros futbolistas para el sector derecho del ataque. Entre ellos mencionó a Crysencio Summerville, a quien considera más “fiable” tácticamente y con una gran ética de trabajo. Distintos medios deportivos europeos señalaron que Frimpong no logró consolidarse plenamente tras su llegada al club inglés, alternando partidos y acumulando problemas físicos durante la temporada. Su irregularidad en el Liverpool fue otros de los factores por no ser considerado en su selección.

Conoce a otros jugadores holandeses que no han sido convocados por el técnico Ronald Koeman

Por otro lado, algunos jugadores fueron descartados por nivel futbolístico, competencia interna o decisiones técnicas del comando neerlandés. Aquí, una la lista de jugadores que fueron descartados de jugar por la selección de Holanda:

Matthijs de Ligt — Manchester United

Joshua Zirkzee — Manchester United

Lutsharel Geertruida — Sunderland

Stefan de Vrij — Inter de Milán

Georginio Wijnaldum — Al-Ettifaq

Steven Bergwijn — Al-Ittihad

Por su parte, Ronald Koeman, se mostró optimista sobre las posibilidades de su selección, aunque reconoció que no parten como favoritos al título. “No somos favoritos, pero podemos vencer a cualquiera”, manifestó. El entrenador también destacó la fortaleza defensiva del plantel y la experiencia de jugadores como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Memphis Depay, aunque admitió preocupación por el estado físico de algunos futbolistas antes del debut mundialista.

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