Por Redacción EC

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la expectativa crece en millones de aficionados alrededor del planeta. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un hecho histórico al reunir por primera vez a 48 selecciones y convertirse en el torneo más grande organizado por la FIFA. Con estadios listos, ciudades preparadas y una enorme expectativa global, el Mundial 2026 promete emociones, sorpresas y partidos inolvidables desde el primer día de competencia. A solo unos días del inicio de la máxima fiesta del fútbol, las selecciones afinan sus últimos detalles, mientras las figuras más importantes del deporte llegan a la recta final de su preparación con la mira puesta en levantar el trofeo más codiciado del planeta. Sin embargo, algunos jugadores que sin figuras en sus clubes estarán ausentes en sus selecciones. Holanda es uno de estos equipos que no tendrá algunas de sus estrellas en el campo de juego cuando inicie el mundial en tan pocos días.