Desde la madrugada del viernes 9 de mayo, maquinaria pesada y cientos de agentes municipales y policiales intervinieron la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, en Ate, para ejecutar el desalojo y demolición de aproximadamente 30 predios que ocupaban parte de la Carretera Central de manera irregular. La acción forma parte de un proyecto de recuperación de espacios públicos que busca mejorar la transitabilidad y ampliar esta importante vía de conexión hacia el este de Lima.

El operativo, liderado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en coordinación con la Municipalidad de Ate y la Policía Nacional, permitió recuperar más de 2.300 metros cuadrados de área pública invadida, comprendida entre el grifo Tokio y el mercado APROMEC, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central.

Municipalidad de Lima realiza operativo de desalojo en Av. Nicolás Ayllón en Ate. (Foto: Municipalidad de Lima)

Entre las estructuras demolidas se encontraban locales comerciales, edificaciones de varios pisos, un mercado y un grifo que, según las autoridades, habían ocupado áreas destinadas originalmente para el tránsito vehicular y peatonal.

¿Qué se hará en el espacio recuperado?

El Comercio recogió declaraciones del alcalde de Ate, Franco Vidal. La autoridad edil señaló que el principal objetivo de la intervención es ejecutar obras de ampliación vial en la Carretera Central, una de las vías más congestionadas de Lima Este.

“La finalidad de esta recuperación de espacios públicos es hacer nuevas veredas y nuevas pistas”, señaló durante una transmisión en vivo realizada desde la zona intervenida. El burgomaestre indicó que administraciones anteriores permitieron ocupaciones irregulares sobre terrenos públicos, reduciendo el ancho de la vía y afectando el tránsito en la zona.

Según explicó, el proyecto contempla la ampliación de carriles y la recuperación del recorrido de la Carretera Central entre Vitarte y Santa Clara. Además, la liberación de espacios permitirá complementar la obra denominada “recuperación del corte de cerro Candela”, intervención vial que añadirá dos nuevos carriles y cuya entrega, según adelantó, se realizaría a fines de mayo.

Construcciones demolidas en la Carretera Central. (Foto: Municipalidad de Lima)

La comuna sostiene que estas obras buscan reducir la congestión vehicular y mejorar la circulación tanto de transporte público como privado en uno de los corredores con mayor carga vehicular de Lima Metropolitana.

Franco Vidal también agregó que la obra forma parte de un paquete de proyectos de infraestructura que viene ejecutando la comuna, entre ellos la ampliación de la avenida Nicolás Ayllón en el sector Cerro Candela, la renovación de pistas y veredas en Santa Clara y la futura intervención de la avenida 26 de mayo, cuya primera piedra —afirmó— sería colocada a fines de junio. Además, adelantó la construcción de un estadio profesional en Huaycán, proyecto valorizado en más de 60 millones de soles.

Coordinación entre la Municipalidad de Lima y Ate

El alcalde Franco Vidal precisó que la recuperación del espacio público fue posible tras coordinaciones iniciadas en 2024 con el entonces alcalde electo de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga.

Debido a que la Carretera Central es una vía metropolitana bajo competencia de la MML, la Municipalidad de Ate necesitaba una delegación de facultades para intervenir directamente en la zona.

“Cuando un alcalde local quiere hacer una obra en una competencia metropolitana debe solicitar dicha autorización. Gracias al permiso otorgado es que ahora, en mayo del 2026, pudo realizarse la obra en conjunto de ambas administraciones, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Ate.”, mencionó Franco Vidal, alcalde de Ate.

Según explicó el burgomaestre, tras obtener dicho permiso ambas comunas pudieron desarrollar el proyecto de manera conjunta, aunque la inversión presupuestal corre por cuenta del municipio distrital.

Dueños habían sido notificados previamente

Tanto la Municipalidad de Lima como la Municipalidad de Ate señalaron que los ocupantes fueron notificados meses antes del inicio de las demoliciones.

La gerente de Fiscalización y Control de la MML, Mariela Falla, indicó que las primeras notificaciones fueron emitidas desde enero y que inicialmente se solicitó el retiro voluntario de las estructuras y pertenencias.

Municipalidad de Lima realiza operativo de desalojo en Av. Nicolás Ayllón en Ate. (Foto: Municipalidad de Lima)

Por su parte, Franco Vidal aseguró que todos los propietarios y comerciantes intervenidos recibieron procedimientos administrativos sancionadores (PAS) y que la comuna cuenta con documentación que respalda las acciones ejecutadas.

Durante la jornada, la Gerencia de Movilidad Urbana implementó un plan de desvío vehicular para reducir el impacto en el tránsito. Los vehículos pesados fueron redirigidos por las avenidas Esperanza y Nueva Esperanza, mientras que el tránsito ligero utilizó rutas alternas como la avenida Central.

Desvío de tránsito vehicular en Nicolás Ayllón para vehículos livianos

El operativo contó con la participación de cerca de 700 efectivos policiales y 300 agentes municipales, además del uso de excavadoras y cargadores frontales para las labores de demolición y limpieza del área recuperada.

Incidente

Durante la jornada del lunes, un joven fue retirado de los escombros de una vivienda demolida en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón en Ate, luego del operativo de recuperación de espacios públicos de la Carretera Central ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Según se denunció en un inicio esta persona quedó atrapada; sin embargo, luego el municipio negó esta información.

La madre del afectado indicó a América Noticias que su hijo ingresó a rescatar a algunos animales que se encontraban dentro del predio.

“El ingeniero dijo que esto estaba listo para el domingo. Mi propiedad ha sido casi la última y entonces me decían ‘señora tiene que salir’, entonces hemos salido, pero mi hijo fue por los animales y yo pensé que estaba afuera”, aseveró la mujer identificada como Doris Campos de Huaynate.

Desde el lugar de los hechos, Renzo Reggiardo dijo que las acciones son parte “fundamental para recuperar el principio de autoridad” y que, además, actuaron “en el marco estrictamente legal pues se ha notificado”, sin embargo, “no se ha hecho caso” a estos avisos de la MML.

“Esto estaba en manos de la informalidad durante 20 años. Nosotros hemos asumido el rol de ordenar con las consecuencias que son complejas. Estamos abiertos al diálogo pues lo hemos hecho con los vecinos de Vía Expresa Sur, Campo de Marte y no tenemos problemas de recibir a las personas que se han visto afectadas ahora”, sostuvo a los medios.

Mariela Falla, gerenta de Fiscalización y Control de la MML, precisó que la intervención tuvo “cero riesgo y costo social”.

“Los vecinos de ahora han contratado a pseudos delincuentes para agredir a nuestro personal, por eso el viernes no se pudo ayudar el viernes a las personas a sacar sus bienes. Estos pseudos propietarios solo son ocupantes. Las áreas de dominio público son inalienables e imprescriptibles. No hay ni una persona agredida. El día de ayer intentaron meterse, porque hay un conflicto entre los familiares”, aclaró.