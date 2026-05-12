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Resumen

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Desde la madrugada del viernes 9 de mayo, maquinaria pesada y cientos de agentes municipales y policiales intervinieron la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, en Ate, para ejecutar el desalojo y demolición de aproximadamente 30 predios que ocupaban parte de la Carretera Central de manera irregular. La acción forma parte de un proyecto de recuperación de espacios públicos que busca mejorar la transitabilidad y ampliar esta importante vía de conexión hacia el este de Lima.

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