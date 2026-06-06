Si te dijera la palabra menopausia, probablemente pensarías en una mujer de 50 años o más. Pero hay una etapa previa, mucho menos conocida y mucho más silenciosa, que puede empezar incluso a los 30 o 40 años. Y aquí está el problema: muchas mujeres la están atravesando sin saberlo. Te presento a la perimenopausia.

La perimenopausia es la transición natural hacia la menopausia. Puede durar varios años y se caracteriza por fluctuaciones hormonales, especialmente de estrógeno y progesterona. Y la palabra clave aquí es fluctuaciones. No es que las hormonas desaparezcan de un día para otro; suben, bajan y se comportan de maneras que pueden hacer que el cuerpo se sienta distinto.

Los síntomas pueden variar desde cansancio, cambios de humor, problemas para dormir y aumento de grasa abdominal, hasta ciclos menstruales más irregulares. Solemos culpar al estrés, al trabajo, a los hijos, a la falta de vacaciones o simplemente a “hacerse mayor”. Y sí, aunque todos esos factores pueden influir, también podrían ser señales de que las hormonas están empezando a cambiar. Por eso es importante entender qué hacen estas hormonas para poder transitar mejor esta etapa.

Los estrógenos participan en mucho más que la salud reproductiva. Influyen en el cerebro, el metabolismo, la sensibilidad a la insulina, la salud cardiovascular, la masa muscular y la salud ósea. Cuando empiezan a fluctuar, todo ese sistema puede sentirse diferente. Aquí es donde la nutrición se convierte en una herramienta para acompañar la transición.

La nutrición cumple un papel clave durante la perimenopausia: priorizar proteínas, fibra y alimentos de calidad puede favorecer la salud hormonal y metabólica. / VeselovaElena

Durante esta etapa, la prioridad no debería ser comer menos, sino nutrir mejor. En este sentido, la proteína cobra importancia para proteger la masa muscular, que es uno de los principales predictores de salud y longevidad. La fibra ayuda a regular la glucosa, apoyar la microbiota y favorecer la eliminación adecuada de hormonas a través del intestino. Las grasas saludables, como las del pescado, las nueces o el aceite de oliva, aportan compuestos fundamentales para la salud hormonal y cerebral.

Y hablando de microbiota, cada vez sabemos más sobre la conexión entre el intestino y las hormonas. Existe incluso un grupo de bacterias conocido como el estroboloma, encargado de participar en el metabolismo de los estrógenos. Una microbiota diversa y saludable puede influir positivamente en este equilibrio hormonal y hacer que los síntomas sean más llevaderos o incluso mínimos. Pero la nutrición es solo una parte de la ecuación.

El ejercicio de fuerza, el sueño y la gestión del estrés también son pilares fundamentales. De hecho, muchas de las estrategias que promueven una mejor transición hacia la menopausia son las mismas que favorecen una vida más larga y saludable. Y quizás ahí está el mayor cambio de perspectiva: la perimenopausia no es el comienzo del deterioro; es una invitación a empezar a cuidar tu salud de una forma más estratégica.

Junto con una buena alimentación y un descanso adecuado, el ejercicio de fuerza es uno de los pilares para afrontar mejor los cambios hormonales. / SDI Productions

Al final, se trata de saber y entender que existe esta etapa previa de cambios, y que podemos, a través del estilo de vida, ayudar a regular los síntomas y la forma en que nos sentimos. Los cambios hormonales en las mujeres no tienen por qué ser una sentencia, sino más bien una oportunidad para crear y sostener hábitos que se conviertan en un estilo de vida y nos permitan llegar a la menopausia en mejores condiciones.

Recuerda que la longevidad no se construye a los 70 años; se construye con las decisiones que tomamos mucho antes. Y escuchar estas señales no es exagerar; es darle a tu cuerpo la atención que merece para que pueda seguir acompañándote durante muchos años más. //