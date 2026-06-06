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Resumen

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Muchas mujeres atribuyen la fatiga al estrés o al exceso de trabajo, cuando en algunos casos puede estar relacionada con los cambios hormonales de la perimenopausia.
Muchas mujeres atribuyen la fatiga al estrés o al exceso de trabajo, cuando en algunos casos puede estar relacionada con los cambios hormonales de la perimenopausia.
/ mixetto
Por Maca Bustamante

Si te dijera la palabra menopausia, probablemente pensarías en una mujer de 50 años o más. Pero hay una etapa previa, mucho menos conocida y mucho más silenciosa, que puede empezar incluso a los 30 o 40 años. Y aquí está el problema: muchas mujeres la están atravesando sin saberlo. Te presento a la perimenopausia.

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