Sin duda, una de las situaciones más devastadoras con la que nos topamos a diario, son los miles de casos de abandono y maltrato animal. En definitiva, es desgarrador ver las condiciones en las que viven estas criaturas, pues muchas veces la indiferencia y la poca empatía de los seres humanos son responsable del sufrimiento y agonía de estos seres tan vulnerables. Si bien en el Perú no se cuenta con un registro nacional de perros y gatos en situación de abandono, tras un estudio elaborado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2019, en el que se calculó que la cifra era superior a los 6 millones, mientras que, en el 2018 el proyecto Voz Animal, determinó que, de este número, 4 millones se encontraban en nuestra capital.

Evidentemente, hoy en día existe una mayor consciencia sobre esta lamentable situación, gracias a la difusión de los diversos refugios y amantes de los animales, quienes velan por el bienestar de estos seres, haciendo hasta lo imposible por darles una segunda oportunidad para que puedan experimentar el amor de una familia. Sin embargo, es importante recalcar que, aunque se fomenta la adopción responsable de estos animalitos en estado de abandono, por lo general, muchas personas tienen una mayor preferencia por adoptar cachorros, a pesar de que hay muchos perros adultos que también merecen tener un final feliz.

¿Por qué deberíamos considerar adoptar a un perro adulto?

Como explican los especialistas de Gabrica, expertos en mascotas, si se trata de dar a una mascota una nueva oportunidad, nada mejor que inclinarnos por adoptar a un perro adulto, ya que en comparación con los cachorros, los longevos tienen un temperamento más estable y son más fáciles de integrar, por lo que pueden adaptarse rápidamente a un hogar si se les proporciona un ambiente cálido y seguro, además de una rutina constante, con horarios regulares para la alimentación, ejercicio y tiempo de juego, así como su espacio para dormir y relajarse.

Los animales, especialmente, los perros adultos, son seres muy leales y agradecidos con las personas que les han cambiado la vida.

“Es fundamental tomar en cuenta que, algunos canes mayores de un año, pueden haber experimentado traumas previos, como abuso o negligencia, razón por la cual, requieren de un poco más de paciencia y amor. Si bien cada mascota tiene su propia personalidad y nivel de adaptabilidad, en la gran mayoría de casos, se adaptan rápidamente y crean un vínculo muy fuerte y duradero con su nueva familia”, destaca Susana Salas, médica veterinaria de Gabrica.

¿Cuáles son las ventajas de adoptar a un perro adulto?

Aprenden rápidamente

Probablemente, uno de los mayores desafíos que conlleva adoptar a un perro, sea el proceso de educación; no obstante, en el caso de los perros no tan jóvenes tienen una mayor noción de cómo comportarse en interiores, por ejemplo, como ir al baño afuera. Básicamente, esto se debe a que cuentan con un temperamento más estable, motivo por el que son más fáciles de corregir y socializar, a diferencia de los cachorros que son más hiperactivos.

Ya pasaron la “etapa de destrucción”

Si hemos tenido la oportunidad de criar a un cachorro y, aunque es una experiencia increíble ver el crecimiento de nuestro pequeño, sabemos que tienen una mayor tendencia a masticar objetos, situación que requiere de mucha paciencia y compresión por nuestra parte. Sin embargo, si queremos evitar esta etapa, los perros adultos son más tranquilos en ese aspecto, además de que los bebés suelen ser más demandantes, mientras que los adultos suelen adaptarse mejor a nuestra rutina.

Adoptar a un perro adulto puede ser una experiencia gratificante tanto para el dueño como para la mascota, pues, a menudo, estos perros tienen historias únicas y necesitan un hogar amoroso para pasar sus años dorados.

El tamaño no es un problema

Para algunas personas el tamaño de un can puede representar un verdadero enigma, ya que no siempre se sabe con exactitud cuánto más crecerá, por lo que, en el caso de los perros adultos, ya se encuentran en su tamaño definitivo, por lo que no tenemos que preocuparnos porque nuestro fiel amigo crezca y requiera de más espacio o ejercicio a medida que envejece.

Seres agradecidos

Sin duda alguna, los perros son animales muy leales con las personas que les entregan su corazón, pues lo que sucede con muchos adultos que son adoptados, tras años de haber vivido en carne propia lo que es pasar hambre, sed, maltratos y una infinidad de injusticias en las calles, estos seres valoran mucho esta segunda oportunidad que se les brinda, por lo que a diario nos demuestran que están eternamente agradecidos por esta nueva vida.

Creo que lo más importante y que no podemos olvidar, es la realidad de millones de animales- sean cachorros o adultos- quienes necesitan de un hogar que no solo los aleje de las calles, sino que les proporcione mucho amor y cariño, porque más allá del tamaño, color y características que pueda tener un perro o un gato, todos merecen una segunda oportunidad para ser felices y conocer el verdadero significado de una familia.

¡Anímate a adoptar. Salvar a un animal no cambiará el mundo, pero sí cambiará la vida de ese pequeño de cuatro patas!

