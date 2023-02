A veces, la vida puede ser un tanto abrumadora, ya que llevamos un ritmo bastante acelerado que nos hace experimentar niveles altísimos de estrés y ansiedad. Además, en ocasiones a pesar de estar rodeados de muchas personas, no sentimos solos e incomprendidos. Sin embargo, si tenemos la suerte de tener una mascota que ilumine nuestros días y nos haga sentir que somos lo más importante para él, definitivamente, no hay nada que se compare con ese vínculo tan fuerte que logramos crear con estos seres maravillosos, quienes nos demuestran que el amor no se expresa con palabras, sino con acciones.

En efecto, es tal el impacto en nuestras vidas que, diversos estudios han comprobado que la compañía que proveen algunos animales, como los gatos pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud física y mental y la calidad de vida en general. Por esta razón, cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, con la finalidad de rendirles tributo a estos cautivadores felinos que se convierten en miembros importantes de nuestras familias.

Beneficios de vivir con un gato para nuestra salud mental

Desde los egipcios hasta la actualidad, existe una fascinación por el gato que no ha dejado de crecer, ya que además de ser muy hermosos y didácticos, también se han convertido en excelentes aliados terapéuticos, ya que como expresan los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el vínculo con las mascotas reduce el estrés, estimula el estado de ánimo, alivia la soledad y aumenta las oportunidades de socialización.

A continuación, te presento algunas razones por las cuales, puedes considerar adoptar un gatito, ya que son muchos los beneficios que aportan a nuestras vidas.

Seres antiestrés

Muchas veces para apaciguar nuestros niveles de estrés, solemos recurrir a los psicofármacos, los cuales nos ayudan a sentirnos más relajados; no obstante, traen consigo una serie de efectos secundarios perjudiciales para nuestra salud. Y si te digo que, al acariciar a un gato podemos lograr sentirnos mejor que con un medicamente ¿Me creerías? Según explican en el portal web Mundo Psicólogos que, esta interacción con el felino genera que la respiración se acompase y el ronroneo agradable del animal relaje nuestros nervios.

Asimismo, el ronroneo del gato es un mensaje natural, ya que produce vibraciones de entre 20 y 140 hercios, lo cual se ha demostrado en varios estudios de la Scientific American que es muy beneficiosa para la prevención de enfermedades y trastornos psicológicos derivados de la ansiedad y el estrés.

Refuerza el sistema inmune

Al evidenciarse que los gatos contribuyen a crear un ambiente libre de estrés, esto genera que nuestro organismo segregue menos cortisol, permitiendo una notable mejora en nuestro bienestar en general. En definitiva, nos ayuda a mejorar la calidad del sueño, así también refuerza el sistema inmunológico.

El hospital Universitario Kuopio en Finlandia, realizó un estudio en donde concluyeron que el tener un gato ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, además existen menos posibilidades de que se desarrollen alergias, según refieren en el medio virtual.

Su compañía nos hace mejores personas

Lamentablemente, uno de las cualidades que carecen en el mundo actual es la empatía; sin embargo, cuando entablamos un vínculo indestructible con los animales, llegamos a comprender que son seres que también sienten alegría, tristeza y dolor, y que merecen el mismo respeto que cualquier ser humano. Asimismo, nos ayudan en nuestro proceso de autoconocimiento y autoaceptación, puesto que con su compañía logramos descubrir un lado de nosotros que tal vez no conocíamos e igualmente, nos enseñan que el verdadero amor no juzga.

Tener un gato como miembro de nuestra familia puede ayudarnos a sentirnos más felices, puesto que liberamos hormonas, como la serotonina, dopamina, endorfina y oxitocina.

Alegría asegurada

Aunque tienen fama de ser apáticos y distantes, esto no puede estar más alejado de la realidad, puesto que son seres muy adorables, divertidos y sociables. Si has tenido la oportunidad de convivir con uno, entenderás a qué me refiero, ya que suelen animar el día con sus travesuras y ocurrencias, por lo que en más de una oportunidad despiertan en nosotros una carcajada, que genera una explosión de hormonas de la felicidad, como la serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina.

Sube nuestra autoestima

Para nuestros gatos somos su mundo entero, dado que para ellos no existe nadie más importante que nosotros, por lo que cada vez que llegamos a casa nos reciben entre mimos y diversas muestras de afecto. No cabe duda de que, este amor incondicional y el hecho de que dependan de nosotros nos hacen sentir que somos útiles y valiosos para otros, por lo que nuestro autoconcepto y autoestima se fortalece.

Reduce la sensación de soledad

Saber que siempre tendremos a alguien en casa que nos espere nos hace sentir bien. Inclusive algunos estudios científicos afirman que la compañía de estos felinos puede ayudarnos a cubrir nuestras necesidades sociales. Además, fomentan de alguna manera que, podamos tener una vida social más sana y consciente, expresan en el blog sobre psicología.

Mejora los síntomas de autismo

Como expresan en Mundo Psicólogo, aunque este trabajo se realiza con caballos o perros, los gatos también ayudan a fomentar la comunicación en niños con trastornos del espectro autista, ya que sienten una mayor conexión con las mascotas que con otras personas. Cada vez que interactúan con estos animales, su organismo libera oxitocina, por lo que los ayuda a desarrollar sentimientos de amor y confianza.

Es importante recordar que, los gatos son seres vivos que merecen respeto, atención, amor y cuidados, y una vez que realizamos una adopción consciente, tener en cuenta que somos los responsables de su bienestar y que es un compromiso para toda la vida.

Hoy en día existen miles de gatitos que viven en condiciones de abandono y que están a la espera de una familia que los ame para siempre. ¡Anímate adoptar!