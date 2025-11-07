El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una resolución que establece nuevas restricciones para la comercialización de productos no sanitarios y refuerza el enfoque de la farmacia como un establecimiento de salud.

Se trata de la Resolución Ministerial N° 734-2025/MINSA, una normativa publicada el pasado 31 de octubre que redefine de manera estructural el modelo de negocio de las farmacias y boticas en el país.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

LEE MÁS: Unas 260 niñas convivientes se convierten en madres cada año

Según esta nueva disposición, las farmacias y boticas deberán eliminar progresivamente la venta de artículos de bazar, regalos, ropa y cualquier producto ajeno al rubro sanitario, con el fin de evitar lo que el Minsa denomina “contaminación conceptual”.

Asimismo, la resolución implementa un estricto filtro legal de dos etapas para la venta de productos naturales y suplementos, los cuales ahora deberán ser categorizados formalmente como “Alimento para Régimen Especial” para poder comercializarse.

LEE MÁS: Minsa inmoviliza un lote de Edetoxin tras casos vinculados a la bacteria Ralstonia pickettii

Como respuesta inmediata a este cambio regulatorio, Farmaniacos, una comunidad de apoyo y formación para farmacias independientes en el Perú, publicó un informe estratégico que analiza a profundidad las implicancias operativas, legales y comerciales que esta normativa traerá consigo.

“El sector está frente a un giro obligatorio hacia la profesionalización. Esta norma no es un castigo, es un llamado a reenfocar la farmacia en su verdadero propósito: la salud”, afirmó Elvis Chuco, fundador de Farmaniacos.

“Nunca más se podrá gestionar una farmacia improvisando. Hoy, más que nunca, la especialización y la gestión profesional son la única ruta para garantizar sostenibilidad y éxito. El futuro no está en vender un poco de todo, sino en ser los mejores en el cuidado sanitario de la comunidad”, añadió.

Con la finalidad de brindar un plan de acción concreto a los empresarios farmacéuticos, se llevará a cabo el Farmaniacos Day 2025, el evento más importante del sector independiente.

La cumbre se realizará el 21 de noviembre en la Cámara de Comercio de Lima, y reunirá a expertos de alto nivel, entre ellos Eliana Meza Núñez, fFormada en Harvard Business School; Walter Tapia, ex CEO de Kola Real; y Juan Carlos Mathews, exministro de Comercio Exterior

Durante el evento se presentarán rutas de adaptación, escenarios de impacto, estrategias de cumplimiento normativo y recomendaciones para fortalecer la rentabilidad bajo el nuevo marco regulatorio.