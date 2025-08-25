Un nuevo conflicto enfrenta a la Municipalidad de Miraflores y a un grupo de vecinos que residen alrededor del parque Leoncio Prado. Los residentes expresaron su rechazo a la instalación de un módulo de serenazgo en este espacio público, al que califican como un área verde intangible y de uso comunitario.
Alrededor de las 5 de la mañana, personal municipal y agentes de serenazgo llegaron al parque para cercar la zona con rejas metálicas e iniciar las obras. Sin embargo, los vecinos reaccionaron de inmediato y retiraron las estructuras, lo que obligó a suspender los trabajos.
“Nos asustamos porque no había cartel de obra, escuchamos ruidos raros y vimos a personal del serenazgo instalar rejas”, denunció la vecina Claudia Pareja en declaraciones a Canal N.
Argumentos de la municipalidad
Por su parte, Sandra Boza, gerente de Participación Vecinal de la comuna, defendió el proyecto asegurando que se trata de un módulo de seguridad ciudadana que funcionará las 24 horas y permitirá monitorear las cámaras de la zona, interconectadas con el sistema de inteligencia artificial que opera en el distrito.
“No es una decisión caprichosa; este parque figura en el mapa del delito como un punto de alta incidencia. El módulo fortalecerá la seguridad de los vecinos”, declaró Boza.
Los residentes, en cambio, aseguran que recolectaron firmas en rechazo a la obra y remitieron cartas formales proponiendo alternativas de ubicación, sin recibir respuesta oficial.
“Hace meses estamos tratando de dialogar con la Municipalidad que no contesta cartas y se niega a darnos la cara. [...] Este parque siempre ha sido un lugar de convivencia, nosotros conocemos a nuestros serenos. El alcalde está rompiendo la comunidad de Miraflores”, señalaron los opositores.
La municipalidad recordó que ya se realizaron reuniones informativas con vecinos en el parque Reducto, donde se expusieron los beneficios de la obra. “Es un módulo de seguridad ciudadana que va a tener atención 24/7, todas las cámaras de la zona van hacer monitoreadas desde este punto. Estas cámaras van a estar interconectadas con el sistema de inteligencia artificial que está funcionando en Miraflores desde el año pasado”, dijo.
