Vecinos anuncian plantón pacífico para defender las áreas verdes del distrito. (Foto: Captura / Canal N)
Vecinos anuncian plantón pacífico para defender las áreas verdes del distrito. (Foto: Captura / Canal N)
Redacción EC
Redacción EC

Un nuevo conflicto enfrenta a la y a un grupo de vecinos que residen alrededor del parque Leoncio Prado. Los residentes expresaron su rechazo a la instalación de un módulo de en este espacio público, al que califican como un área verde intangible y de uso comunitario.

LEE: Solo hay 12.291 vehículos policiales operativos en el Perú: “Con la cantidad actual se patrulla menos del 20% del país”

Alrededor de las 5 de la mañana, personal municipal y agentes de serenazgo llegaron al parque para cercar la zona con rejas metálicas e iniciar las obras. Sin embargo, los vecinos reaccionaron de inmediato y retiraron las estructuras, lo que obligó a suspender los trabajos.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Nos asustamos porque no había cartel de obra, escuchamos ruidos raros y vimos a personal del serenazgo instalar rejas, denunció la vecina Claudia Pareja en declaraciones a Canal N.

Obreros y personal municipal retiraron equipos tras la oposición vecinal. (Foto: Captura / Canal N)
Obreros y personal municipal retiraron equipos tras la oposición vecinal. (Foto: Captura / Canal N)

Argumentos de la municipalidad

Por su parte, Sandra Boza, gerente de Participación Vecinal de la comuna, defendió el proyecto asegurando que se trata de un que funcionará las 24 horas y permitirá monitorear las cámaras de la zona, interconectadas con el sistema de inteligencia artificial que opera en el distrito.

“No es una decisión caprichosa; este parque figura en el mapa del delito como un punto de alta incidencia. El módulo fortalecerá la seguridad de los vecinos”, declaró Boza.

Municipalidad defiende la obra alegando que reforzará la seguridad ciudadana. (Foto: Captura / Canal N)
Municipalidad defiende la obra alegando que reforzará la seguridad ciudadana. (Foto: Captura / Canal N)

Los residentes, en cambio, aseguran que recolectaron firmas en rechazo a la obra y remitieron cartas formales proponiendo alternativas de ubicación, sin recibir respuesta oficial.

Hace meses estamos tratando de dialogar con la Municipalidad que no contesta cartas y se niega a darnos la cara. [...] Este parque siempre ha sido un lugar de convivencia, nosotros conocemos a nuestros serenos. El alcalde está rompiendo la comunidad de Miraflores”, señalaron los opositores.

MÁS: Deudas por multas de tránsito de los últimos cinco años es de S/1.200 millones: esta es la radiografía del caos y la impunidad

La municipalidad recordó que ya se realizaron reuniones informativas con vecinos en el parque Reducto, donde se expusieron los beneficios de la obra. Es un módulo de seguridad ciudadana que va a tener atención 24/7, todas las cámaras de la zona van hacer monitoreadas desde este punto. Estas cámaras van a estar interconectadas con el sistema de inteligencia artificial que está funcionando en Miraflores desde el año pasado”, dijo.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC