Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Peter Steinberger mantendrá OpenClaw como un proyecto de código abierto.
Peter Steinberger mantendrá OpenClaw como un proyecto de código abierto.
/ OpenClaw
Por Agencia AFP

OpenAI contrató al creador de OpenClaw, un asistente de inteligencia artificial con el que se pueden realizar tareas en el mundo real, anunció el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

OpenAI ficha al creador de OpenClaw y Moltbook, la red social para inteligencias artificiales
Inteligencia Artificial

OpenAI ficha al creador de OpenClaw y Moltbook, la red social para inteligencias artificiales

¿Inteligencia artificial o realidad? Influencers siamesas conquistan las redes sociales
Inteligencia Artificial

¿Inteligencia artificial o realidad? Influencers siamesas conquistan las redes sociales

2026, un año para la IA agéntica en el Perú: los cambios en comercio, educación, salud y otras áreas más
Inteligencia Artificial

2026, un año para la IA agéntica en el Perú: los cambios en comercio, educación, salud y otras áreas más

San Valentín: así puedes activar el modo novio o novia de ChatGPT
Inteligencia Artificial

San Valentín: así puedes activar el modo novio o novia de ChatGPT