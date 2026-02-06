China crea un robot humanoide que podría superar el récord de Usain Bolt

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Robot se llama Bolt y está inspirado en el velocista jamaiquino. (Foto: YouTube / AFP)
Por Redacción EC

El rayo. Así es conocido el corredor Usain Bolt que hace casi 20 años impuso un récord de velocidad, pero que ahora podría ser superado por un robot humanoide creado en China.

