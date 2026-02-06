China crea un robot humanoide que podría superar el récord de Usain Bolt

El rayo. Así es conocido el corredor Usain Bolt que hace casi 20 años impuso un récord de velocidad, pero que ahora podría ser superado por un robot humanoide creado en China.

El robot ha sido nombrado como el velocista jamaiquino: Bolt. En el 2009 impuso marcas de 9.58 y 19.19 segundos en las carreras de 100 y 200 metros, respectivamente.

El nuevo robot humanoide se encuentra en el Instituto Internacional de Innovación de Hangzhou. Según la institución, tiene una velocidad de carrera de 10 m/s, y “se ha convertido en el robot más rápido hasta la fecha”.

Informe de El Español-Omícrono da cuenta de un video del instituto en el que se puede ver al robot humanoide Bolt en carrera, con una velocidad de 36km/h.

Pero tiene algunas particularidades. Al correr no levanta tanto las piernas, como la técnica de Bolt, no pierde el equilibrio y está sostenido por unas cuerdas. Se lo puede ver compitiendo con un humano.

En el informe también se señala que Bolt fue desarrollado por la empresa de robótica Shanghái MirrorMe Tech y la compañía zhejianguesa Kaierda. Tiene un peso de 75 kg y una altura de 1,75 metros

La relación de los robots y el deporte no es extraña en China. Ya el año pasado fue sede de la primera media maratón del mundo con 21 robots humanoides compitiendo junto con 12.000 corredores. Según los creadores de Bolt, en poco tiempo podría superar el récord del original.