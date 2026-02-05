Escuchar
(2 min)
Expertos actuarán de manera independiente, sinnexo con gobiernos o empresas. (Foto: freepik.es)

Expertos actuarán de manera independiente, sinnexo con gobiernos o empresas. (Foto: freepik.es)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Expertos actuarán de manera independiente, sinnexo con gobiernos o empresas. (Foto: freepik.es)
Expertos actuarán de manera independiente, sinnexo con gobiernos o empresas. (Foto: freepik.es)
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, anunció este miércoles la puesta en marcha del primer Panel Internacional Científico Independiente sobre inteligencia artificial (IA), un órgano creado por mandato de la Asamblea General para evaluar los impactos de esta tecnología.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
La ONU forma grupo de 40 científicos independientes para evaluar el impacto de la IA
Inteligencia Artificial

La ONU forma grupo de 40 científicos independientes para evaluar el impacto de la IA

¿Centros de datos en órbita? La propuesta de Elon Musk ante la demanda de energía para la IA
Inteligencia Artificial

¿Centros de datos en órbita? La propuesta de Elon Musk ante la demanda de energía para la IA

Inteligencia artificial y espionaje: condenan a un exingeniero de Google por robar información para China
Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial y espionaje: condenan a un exingeniero de Google por robar información para China

El precio de los móviles subirá este año por culpa de la inteligencia artificial
Inteligencia Artificial

El precio de los móviles subirá este año por culpa de la inteligencia artificial