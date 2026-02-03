Escuchar
(2 min)
SpaceX está buscando entrar en la bolsa para atraer capital que le permita cumplir con sus ambiciones de colonizar Marte y construir centros de datos en el espacio (Foto: Patrick T. FALLON / AFP)

SpaceX está buscando entrar en la bolsa para atraer capital que le permita cumplir con sus ambiciones de colonizar Marte y construir centros de datos en el espacio (Foto: Patrick T. FALLON / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

SpaceX está buscando entrar en la bolsa para atraer capital que le permita cumplir con sus ambiciones de colonizar Marte y construir centros de datos en el espacio (Foto: Patrick T. FALLON / AFP)
SpaceX está buscando entrar en la bolsa para atraer capital que le permita cumplir con sus ambiciones de colonizar Marte y construir centros de datos en el espacio (Foto: Patrick T. FALLON / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia AFP

SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, absorberá xAI, la empresa de inteligencia artificial que desarrolla el robot de IA Grok y la red social X, anunció el lunes el multimillonario, en plena operación para recaudar los miles de millones necesarios para sus ambiciones futuristas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Panamá busca restaurar sus famosos humedales afectados por el cambio climático y la actividad humana
Actualidad

Panamá busca restaurar sus famosos humedales afectados por el cambio climático y la actividad humana

SpaceX adquiere xAI mientras Elon Musk busca miles de millones para sus ambiciones espaciales
Actualidad

SpaceX adquiere xAI mientras Elon Musk busca miles de millones para sus ambiciones espaciales

El recuerdo de las cabinas telefónicas: algunas siguen funcionando y otras tiene una nueva utilidad
Actualidad

El recuerdo de las cabinas telefónicas: algunas siguen funcionando y otras tiene una nueva utilidad

La red social UpScrolled se dispara en popularidad en EE.UU. ante denuncias de censura en TikTok
Redes Sociales

La red social UpScrolled se dispara en popularidad en EE.UU. ante denuncias de censura en TikTok