Elon Musk quiere comercializar los robots humanoides Optimus hacia fines de 2027

Tesla comercializará sus robots humanoides Optimus de aquí a fines de 2027, prometió el jueves en Davos su multimillonario jefe Elon Musk.

“De aquí a fin del año próximo, pienso que venderemos robots humanoides al público”, afirmó en una intervención en la reunión anual del Foro económico mundial, que se celebra esta semana en la estación de los Alpes suizos.

Es la primera vez que el hombre más rico del mundo participa en el foro de Davos, al que en el pasado calificó de “aburrido” y donde su aparición, anunciada por sorpresa el jueves por la mañana, casi llenó el auditorio.

El multimillonario hizo en Davos una intervención sobria, hablando de espacio, paneles solares e inteligencia artificial, pero no de política.

Llegar a suministrar un millón de robots humanoides Optimus es una de las condiciones que Elon Musk debe cumplir si quiere beneficiarse del enorme plan de remuneración a diez años validado en noviembre por los accionistas de Tesla.

Tesla muestra ya el objetivo de instalar este año líneas de producción con miras a una comercialización de Optimus.

Pero Elon Musk advirtió antes esta semana, en un mensaje en su red social X, que para Optimus como para su robotaxi Cybercab, “casi todo es nuevo, y el ritmo de producción al comienzo será atrozmente lento”.

Elon Musk reconoció en el pasado que tendía a no respetar los calendarios que da, y confesó en octubre de 2024 que “tiendo a ser un poco optimista en materia de plazos”.

“De manera general, pienso que para la calidad de vida es mejor pecar de optimismo y equivocarse, en vez de pecar de pesimismo y tener razón”, dijo al terminar su intervención.