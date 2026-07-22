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Resumen

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
/ CESAR PEREZ
Por Agencia EFE

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este miércoles las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en contra de unas elecciones libres, y pidió a las autoridades nicaragüenses que reabran el espacio cívico y restablezcan el Estado de derecho.

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