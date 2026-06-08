Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La psicología advierte que muchas personas pueden fingir estar bien mientras enfrentan internamente síntomas de depresión, ansiedad o agotamiento extremo. (Composición Gemini IA)
La psicología advierte que muchas personas pueden fingir estar bien mientras enfrentan internamente síntomas de depresión, ansiedad o agotamiento extremo. (Composición Gemini IA)
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Muchas personas aprenden a sonreír, cumplir con todo y decir “estoy bien”, incluso cuando por dentro están agotadas, tristes o al borde de una crisis. La psicología advierte que este “sufrimiento silencioso” no es solo una forma de carácter, sino un mecanismo de defensa que, con el tiempo, puede pasar factura emocional y física.