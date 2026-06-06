A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. De esta manera, esta disciplina académica ha estudiado el comportamiento de aquellas personas que suelen utilizar el celular durante las horas laborales, procrastinando una serie de actividades que, a la larga, podrían perjudicar su desempeño y productividad. Sin embargo, para cierto grupo, dejar de lado las tareas produce una sensación de satisfacción debido a mecanismos cerebrales asociados al sistema de recompensa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE PASAN TIEMPO EN EL CELULAR Y DEJAN DE LADOS SUS ACTIVIDADES?

En la actualidad, es común que las personas utilicen el celular con el objetivo de entretenerse, ya sea en casa, en el centro de estudios o en el trabajo. Incluso, muchas de ellas postergan estas actividades académicas o laborales para ingresar a las redes sociales, lo cual les genera cierto placer, pese a las consecuencias negativas que podría traer procrastinar. No obstante, los psicólogos lo han denominado “dopamina evitativa” y tiene como objetivo evitar tareas o actividades que provocan ansiedad o incomodidad.

#dominatutiempo #metasclaras💯 #gestiondetiempo #sindistracciones #tomaelcontroldetuvida #mentalidadganadora💥 ♬ Epic Inspiration - DM Production @yocarloscalderon Cada vez que abres el celular solo por 5 minutos, cada vez que te interrumpen mientras trabajas, cada vez que revisas redes sin sentido… estás perdiendo enfoque, productividad y lo más valioso: TU TIEMPO. ⏳ Hoy te comparto 3 estrategias para eliminar distracciones y recuperar el control de tu mente y tu vida: ✅ Modo avión activado: Antes de empezar a trabajar, pon tu teléfono en modo avión. Lo que no ves, no te tienta. ✅ Bloques de enfoque de 90 minutos: Trabaja sin interrupciones y luego descansa. Tu cerebro lo agradecerá. ✅ Regla de oro en redes: Úsalas con propósito, no por inercia. Si no ganas nada con ver algo, no lo veas. Tú decides: ¿sigues perdiendo el tiempo o recuperas tu poder? 💪🔥 #productividadempresarial

Así, para la licenciada en psicología, Victoria Almiroty advierte que, aunque la procrastinación puede ofrecer un alivio temporal, sus efectos posteriores suelen traducirse en mayores niveles de culpa, ansiedad y una reducción de la autoestima. Frente a esta situación, la especialista recomienda desinstalar aplicaciones por un corto periodo, dejar el móvil encargado a otra persona o intentar no tener el celular cerca, siempre y cuando exista una emergencia, conforme comparte La Nación.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE DORMIR CON LA TELEVISIÓN PRENDIDA?

Es habitual que una persona se quede dormida tras un largo día con la televisión encendida mientras ve algún programa. Sin embargo, para el departamento de Neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, esto podría tener graves consecuencias para la salud si se mantiene el sonido del aparato y una exposición prolongada a la luz. De esta manera, según la investigación, esta situación puede generar estrés en el sistema cardiovascular y, como resultado, incrementar el riesgo de hipertensión, enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares.

Inclusive, para la coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, María José Martínez Madrid, sostuvo que el cerebro puede interpretar la luz artificial como si fuera natural, lo que reduce la producción de melatonina, hormona esencial para un sueño reparador. Eso no es todo, estímulos breves, como encender la luz para ir al baño o ir a tomar agua, pueden influir también en este proceso, conforme comparte El Tiempo. “El sistema circadiano es el encargado de organizar todos los ritmos que tienen lugar en nuestro cuerpo; entre ellos, el de sueño-vigilia. Sin melatonina, no vamos a poder conciliar el sueño o va a ser más superficial, fragmentado y con más despertares”, explicó.