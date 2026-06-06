Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. De esta manera, esta disciplina académica ha estudiado el comportamiento de aquellas personas que suelen utilizar el celular durante las horas laborales, procrastinando una serie de actividades que, a la larga, podrían perjudicar su desempeño y productividad. Sin embargo, para cierto grupo, dejar de lado las tareas produce una sensación de satisfacción debido a mecanismos cerebrales asociados al sistema de recompensa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.