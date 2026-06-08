Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las caminatas diarias a paso moderado mejoran la memoria, la concentración y el estado de ánimo al activar zonas clave del cerebro y reducir el estrés. (Composición Gemini IA)
Las caminatas diarias a paso moderado mejoran la memoria, la concentración y el estado de ánimo al activar zonas clave del cerebro y reducir el estrés. (Composición Gemini IA)
Por Redacción EC

Caminar no solo mueve tus piernas: también despierta tu cerebro, aumenta su capacidad de concentración y protege tu memoria a largo plazo, según distintos estudios neurocientíficos. Con solo unos minutos de caminata moderada al día, se activan procesos que mejoran el ánimo, reducen el estrés y favorecen la creatividad.