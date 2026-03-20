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Los hermanos Maclean cruzaron casi 15.000 kilómetros del océano Pacífico remando.
Los hermanos Maclean cruzaron casi 15.000 kilómetros del océano Pacífico remando.
/ Hermanos Maclean
Por BBC News Mundo

Jamie, Ewan y Lachlan Maclean habían atravesado remando más de 7.400 kilómetros de extenso océano Pacífico cuando la buena suerte con la que habían contado hasta el momento los abandonó.

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