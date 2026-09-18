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Resumen

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La oncilla, o gato tigre del norte, tiene un aspecto notablemente similar.
La oncilla, o gato tigre del norte, tiene un aspecto notablemente similar.
Por BBC News Mundo

Un gato salvaje de los bosques de Bolivia ha sido confirmado como una nueva especie animal.

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