Un gato salvaje de los bosques de Bolivia ha sido confirmado como una nueva especie animal.

Este pequeño felino, de un tamaño similar al de un gato doméstico, pasó desapercibido durante años porque se le confundía con otros gatos salvajes que comparten patrones de manchas y rayas similares.

Sin embargo, estudios de ADN han demostrado que el animal pertenece en realidad a una categoría propia, lo que pone de relieve cuánto queda aún por descubrir sobre los mamiferos en el mundo.

Los científicos esperan que este descubrimiento llame la atención sobre la conservación de los gatos tigre, un grupo de pequeños felinos salvajes que habitan en América Central y del Sur y que reciben mucha menos atención pública que sus parientes más grandes, como los leones, leopardos y tigres.

Los gatos tigre son pequeños felinos salvajes manchados que se encuentran a lo largo de América Central y del Sur, desde Costa Rica hasta Bolivia y Argentina.

Su aspecto es notablemente parecido y hasta los expertos pueden tener dificultades para distinguir unas especies de otras.

“Es un resultado extraordinario que tengamos una nueva especie para el mundo, que es el Leopardus tilcayo”, explicó Paola Nogales-Ascarrunz, de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia.

Tigrino, como fue bautizado, fue descubierto como nueva especie tras un análisis de ADN.

“Es increíble que todavía existan nuevas especies esperando ser descubiertas; no hace falta ir a un volcán, a una isla o a las profundidades del océano para encontrarlas”, añade.

Hasta ahora solo se conoce un ejemplar vivo confirmado de esta especie: un gato que vive en un santuario en Bolivia. Sin embargo, los científicos creen que existen más individuos.

Este gato de 10 años fue apodado “Tigrino”.

Nogales-Ascarrunz era voluntaria en el santuario cuando observó que el animal tenía características inusuales.

Había sido encontrado en el bosque por un habitante local, que inicialmente creyó que se trataba de un gatito doméstico. No obstante, a medida que creció, quedó claro que no se comportaba como un gato de casa.

Nogales-Ascarrunz había escuchado informes sobre otros avistamientos de pequeños gatos salvajes en los densos bosques de la región de Los Yungas, en Bolivia, aunque estos nunca habían sido investigados científicamente.

Para resolver el misterio, unió fuerzas con investigadores de distintas partes del mundo para estudiar la historia evolutiva de los gatos tigre, utilizando ADN de animales vivos y de ejemplares conservados en museos.

“Hay tan pocos registros o fotografías, y ningún ejemplar en museos, que esta especie permaneció oculta simplemente porque nadie la estaba buscando”, dijo Eduardo Eizirik, genetista especializado en conservación de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en Brasil.

El estudio, publicado en la revista Current Biology, reveló más sorpresas: sugiere que existen cinco especies de gatos tigre, en lugar de tres, incluida la recién descrita especie de Bolivia, el gato tilcayo (Leopardus tilcayo).

Sin embargo, identificar la especie es solo el primer paso.

Caroline Sartor, científica de la Unidad de Investigación para la Conservación de la Vida Silvestre de la Universidad de Oxford y coautora del estudio, señaló que el descubrimiento es importante para la conservación porque resulta imposible proteger una especie si no se sabe qué es ni dónde vive.

“Se trata de animales de un tamaño similar al de un gato doméstico, por lo que podría pensarse que ya los conocemos todos. Pero este descubrimiento demuestra cuánto de la biodiversidad mundial queda todavía por descubrir en algunas de las regiones menos estudiadas del planeta”, señaló.

Las especies de gatos tigre son consideradas vulnerables a la extinción debido a la deforestación, la pérdida de hábitat y la caza ilegal, aunque la nueva especie no había sido incluida en evaluaciones anteriores.

El hallazgo también podría tener implicaciones más amplias para toda la familia de los felinos.

Tanto los gatos salvajes como los domésticos pertenecen a la familia biológica Felidae, que incluye todas las especies vivas de felinos, desde los pequeños gatos domésticos hasta los enormes tigres.

Actualmente se reconocen oficialmente 41 especies de felinos, pero este nuevo descubrimiento, junto con la evidencia de que podrían existir varias especies diferenciadas de gatos tigre, elevaría esa cifra a 44 o más.

Bolivia cuenta con bosques densos que albergan miles de plantas y animales poco comunes.

Andrew Kitchener, experto en mamíferos de National Museums Scotland y ajeno a la investigación, afirmó que los pequeños felinos manchados de Sudamérica conocidos como gatos tigre han sido una auténtica “pesadilla taxonómica”.

“Estos gatos son difíciles de clasificar porque se parecen muchísimo entre sí y existen muy pocos ejemplares en museos. Incluso hoy seguimos aprendiendo a diferenciarlos, a medida que los estudios genéticos revelan la existencia de más especies”, concluyó.