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Un nuevo análisis de corales milenarios de las islas Galápagos (Ecuador) lo confirma: el cambio climático está amplificando el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, que hoy es un 37 % más intenso que en la era preindustrial, según un estudio de investigadores británicos y estadounidenses recogido en la revista Science. (Foto: EFE/cedida por Greg Asner)
Un nuevo análisis de corales milenarios de las islas Galápagos (Ecuador) lo confirma: el cambio climático está amplificando el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, que hoy es un 37 % más intenso que en la era preindustrial, según un estudio de investigadores británicos y estadounidenses recogido en la revista Science. (Foto: EFE/cedida por Greg Asner)
/ Greg Asner
Por Agencia EFE

Un nuevo análisis de corales milenarios de las islas Galápagos (Ecuador) lo confirma: el cambio climático está amplificando el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, que hoy es un 37 % más intenso que en la era preindustrial, según un estudio de investigadores británicos y estadounidenses recogido en la revista Science.

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