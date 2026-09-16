La institución advierte un 100% de probabilidad de intensidad fuerte o extraordinaria entre septiembre y diciembre. Hallazgo de una masa cálida a 200 metros de profundidad ralentizará el enfriamiento del océano. (Foto: Gemini)
La institución advierte un 100% de probabilidad de intensidad fuerte o extraordinaria entre septiembre y diciembre. Hallazgo de una masa cálida a 200 metros de profundidad ralentizará el enfriamiento del océano. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

El calentamiento del océano Pacífico sigue afianzándose frente a las costas peruanas. La Marina de Guerra del Perú, sobre la base de los recientes informes del Comité del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), ha advertido que el fenómeno El Niño mantendrá una presencia prolongada y alcanzará su tramo más crítico en los próximos meses.

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