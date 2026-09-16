El calentamiento del océano Pacífico sigue afianzándose frente a las costas peruanas. La Marina de Guerra del Perú, sobre la base de los recientes informes del Comité del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), ha advertido que el fenómeno El Niño mantendrá una presencia prolongada y alcanzará su tramo más crítico en los próximos meses.

A continuación, analizamos los factores oceanográficos que explican este incremento de temperatura y el impacto previsto según los especialistas.

¿Cuándo alcanzará El Niño su pico de máxima intensidad en Perú?

De acuerdo con las proyecciones expuestas por el vocero de la Marina de Guerra del Perú, capitán de fragata Giacomo Morote, existe un 100% de probabilidad de que el evento alcance una intensidad fuerte o extraordinaria entre septiembre y diciembre.

Este periodo crítico abarca toda la primavera y el inicio del verano austral. Aunque a partir de enero se prevé un descenso paulatino de la probabilidad de intensidad máxima, el fenómeno mantendrá sus efectos hasta el otoño.

¿Por qué el fenómeno El Niño está ganando mayor fuerza?

La consolidación de El Niño responde a un proceso de transferencia permanente de calor en el océano Pacífico. Morote explicó que la masa de agua cálida proveniente del Pacífico Central se ha extendido hasta conectar con el calentamiento del Pacífico Oriental.

Esta fusión entre ambas zonas oceánicas permite un flujo continuo de energía térmica sobre una zona de gran extensión, lo que fortalece la estructura del fenómeno tanto en su dimensión global como en el fenómeno del Niño Costero.

El hallazgo del BAP Melo: Una masa de agua caliente a 200 metros de profundidad

Durante las investigaciones oceanográficas realizadas a finales de agosto frente a las costas de Paita y Puerto Pizarro, el buque BAP Melo detectó una masa de agua cálida ubicada entre los 150 y 200 metros de profundidad.

Este hallazgo es clave para comprender la persistencia del fenómeno:

Mayor resistencia a los vientos: Un calentamiento superficial puede disiparse con mayor rapidez por la acción de los vientos alisios y el afloramiento de aguas frías.

Un calentamiento superficial puede disiparse con mayor rapidez por la acción de los vientos alisios y el afloramiento de aguas frías. Masa profunda persistente: Al ubicarse a gran profundidad, disipar este volumen de calor requiere un movimiento oceánico de mayor magnitud, prolongando la duración de las altas temperaturas del mar.

Incremento de temperaturas marinas en el litoral peruano

Las mediciones del ENFEN y la Marina de Guerra confirman la evolución acelerada del calentamiento marino:

Pacífico Oriental (Costa Peruana): La temperatura en la superficie marina pasó de 4,72 °C a 5,16 °C entre la primera y segunda semana de septiembre.

La temperatura en la superficie marina pasó de 4,72 °C a 5,16 °C entre la primera y segunda semana de septiembre. Pacífico Central: El valor se incrementó de 2,83 °C a 2,91 °C en el mismo periodo.

Ambos indicadores confirman que El Niño se encuentra en su fase final de consolidación frente a las costas de Sudamérica.