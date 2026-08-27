Este jueves el Perú será testigo de un eclipse lunar parcial, en el que por unos minutos la Luna quedará oscura debido a que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra sobre el satélite terrestre. En este caso se trata de una oscuridad parcial, y se calcula que el 94% del disco lunar quede en sombra, a la que se conoce como umbra.

El evento astronómico ocurrirá poco después de que se haya presentado un eclipse total de Sol, provocando la curiosidad de millones de personas. La cercanía de estos fenómenos no es coincidencia.

Mario Zegarra, especialista de la Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales en la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), explicó que estamos dentro de esa esa temporada de eclipses.

“Lo que pasa es que la Luna está en una configuración adecuada para que, justamente, se den estas alineaciones. Se dio la del eclipse total de Sol y ahora, dos semanas después, se dará este eclipse lunar. Eso es normal, digamos, es algo usual que suceda”, indicó en conversación con El Comercio.

Y es que ambos fenómenos astronómicos surgen por la alineación de los astros. En el caso del eclipse de Sol, se produce cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. En el eclipse lunar es la Tierra quien genera sombra sobre la luna, haciendo que no se la pueda ver a simple vista.

El eclipse solar conovocó a miles de personas en Europa. Muchos de ellos usarons lentes especiales para evitar daños a la vista. (Foto: AFP) / STEPHANE FRANCES

El eclipse solar del 12 de agosto se apreció especialmente en Europa. (Foto: AFP) / SIMON WOHLFAHRT

Hay una continuidad entre los fenómenos. Indica Zegarra que “los eclipses no vienen solos, y se acompañan, por así decirlo”.

En esta ocasión, se espera que el eclipse comience a las 9:34 p. m. Además, se estima que el punto máximo será a las 11:13 p. m., cuando gran parte de la Luna se oscurezca, mientras que esta etapa terminará a las 12:52 a. m. del viernes 28.

Además… ¿Luna de sangre? A este fenómeno también se le conoce como Luna de sangre. Esto se debe a que no adquiere una oscuridad total. Es decir, adquiere un color rojizo porque la luz se filtra por la atmósfera terrestre, parte de la luz solar se desvía hacia la luna durante el eclipse y se dispersa. Durante la fase más profunda puede adquirir tonos entre naranja y el rojo oscuro.

Eclipse de Sol y Eclipse de Luna: más diferencias

Una de las advertencias frente al eclipse solar pasado era evitar mirar directo al fenómeno. Y si es que se hacía eso, era preferible usar unos lentes especiales. Hacerlo puede generar daños severos en la vista, incluso irreversibles.

Con el eclipse lunar ocurre lo contrario. Las personas pueden verlo a simple vista, sin protección, o con binoculares, con telescopios.

Y es que, técnicamente, se puede ver en todo el país. Lo único que sí se necesita es un cielo despejado.

Por otro lado, durante el eclipse solar pasado, un grupo de investigadores de las Universidades de Zaragoza (Unizar) y Salamanca evaluaron a más de 30 animales distinguiendo diversas respuestas entre las especies, informó la agencia EuropaPress: las ovejas redujeron su actividad, las gallinas se adaptaron a la luz y la reacción de los équidos fue diversa y “compleja”.

¿Pasa lo mismo con el eclipse lunar? Señala Zegarra que es un tema que sigue siendo motivo de estudio.

Un eclipse lunar puede ser observado de manera directa, con telescopio o cámaras. (Foto: magnific.com)

“En principio podría afectar a los animales nocturnos. De repente a los que a los que vuelan”, indicó, por lo que se puede hacer investigaciones también en estos casos. Y es que un eclipse también despierta la curiosidad.

¿Por qué es importante?

Un eclipse resulta de interés para la comunidad científica.

Por un lado, el momento del eclipse permite conocer mejor la topografía, la superficie, los cráteres de la Luna. También es una ocasión para ajustar los datos en las misiones espaciales, que tengan como destino al satélite terrestre.

Pero también genera un interés formativo de los futuros astrónomos.

“Puede aprovecharse, en nuestro caso, para hacer observaciones espectroscópicas de la superficie lunar”, indicó Zegarra. A través de este instrumento y un prisma se descompone esa luz en colores para obtener el espectro de la Luna y para ver cómo se estructura.

Pero no solo aplica para el satélite natural. El uso de este instrumento también puede servir para evaluar los componentes de las atmósferas de planetas que están fuera de nuestro sistema solar.

“Algo semejante se hace cuando uno observa exoplanetas que tienen atmósfera, y que, por ejemplo, están pasando frente a su estrella madre. Uno observa el espectro para ver justamente cómo así la luz de la estrella es afectada por la atmósfera de ese exoplaneta para determinar justamente qué componentes hay”, indicó.

Todo eso es parte del entrenamiento de futuros astrónomos, y también para curiosos, o personas interesadas en la ciencia, en los astros.