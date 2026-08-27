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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este jueves el Perú será testigo de un eclipse lunar parcial, en el que por unos minutos la Luna quedará oscura debido a que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra sobre el satélite terrestre. En este caso se trata de una oscuridad parcial, y se calcula que el 94% del disco lunar quede en sombra, a la que se conoce como umbra.

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