Apple acaba de anunciar la llegada de los nuevos AirPods Pro 3. Entre las principales novedades están la doble cancelación de ruido y la traducción de idiomas en directo.

Estamos hablando del sucesor de los AirPods Pro 2, que tuvieron una vigencia de tres años, con grandes actualizaciones de software y hardware.

Ahora, con los AirPods Pro 3, los de Cupertino prometen mejorar considerablemente la cancelación de ruido: exactamente, cuatro veces mejor que los AirPods Pro originales.

Los AirPods Pro 3 están muy orientados al deporte. (Foto: Apple)

También se han esforzado por estar a la vanguardia de la tecnología con inteligencia artificial de traducción en vivo. Incorporan una función de traducción automática en cualquier idioma.

Otra de las novedades es un sensor de frecuencia cardíaca pensado para monitorear la actividad deportiva, una actualización en línea con los recientes productos tecnológicos para el bienestar.

Como es de costumbre, los nuevos AirPods también incluyen un cambio de diseño. Ahora se han preocupado por mejores el ajuste en los oídos con nuevas almohadillas.

Además, el gigante tecnológico anunció el cambio definitivo del conector Lightning a USB-C en esta generación de audífonos.