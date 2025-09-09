Google reconoce que la web abierta está “en rápido declive”: advierten efecto de la inteligencia artificial

Google ha reconocido que la web abierta se encuentra en “rápido declive”, pese a haberlo negado en los últimos meses e incluso defendido que las funciones de inteligencia artificial (IA) impulsaban el tráfico.

“La web abierta ya está en rápido declive”, asegura Google en un documento judicial que aborda el marco legal aplicable a los recursos, en relación al juicio por supuesto monopolio en el negocio de la tecnología de publicidad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha recomendado que Google venda esta parte de su negocio, una propuesta que, según la compañía tecnológica, “aceleraría esa caída, perjudicando a los editores que actualmente dependen de los ingresos por publicidad gráfica en la web abierta”.

Se trata del reconocimiento de un hecho que Google lleva tiempo negando: que la inteligencia artificial afecta al tráfico web.

En agosto, la compañía tecnológica respondió a las críticas y los informes que señalaban una caída en el tráfico web derivada de la implementación de las funciones de IA en el Buscador, alegando que habían crecido los clics de calidad.

Entonces, y sin compartir datos, Google aseguró que el volumen orgánico de clics total -cuando los usuarios pinchan en los enlaces que ofrece en Buscador en sus resultados- se había mantenido estable en términos interanuales, pero que la media de clics de calidad -con los que las personas se quedan en la página web en lugar de salir al instante- habían crecido.

Voces críticas han señalado en los últimos meses una repercusión negativa en el tráfico web, como el director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, que advirtió del cambio que se avecinaba en Internet y su impacto en los editores al pasar de consultar la información original a confiar en los resúmenes ofrecidos por la IA.

Una investigación de Pew Research Center, centrada en Estados Unidos, también destacó la tendencia de los usuarios a clicar menos en las páginas web cuando se les presentaba un resumen generado por la IA.