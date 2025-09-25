Xiaomi presentó este 25 de septiembre en Pekín su nueva serie de teléfonos inteligentes de alta gama Xiaomi 17, un nombre que representa la intención del gigante tecnológico de medirse con el titán de su industria, el iPhone 17.

De tal manera, la serie incluyó tres modelos: el estandar Xiaomi 17, la versión mejorada Xiaomi Pro y la versión más grande Xiaomi 17 Pro Max.

Los tres modelos estarán empoderados por los nuevos procesadores de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, pantallas AMOLED de 1,5K de resolución, un módulo fotográfico triple con óptica de Leica y potentes baterías de 7.000 mAh.

El Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Pro contarán con una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que su versión Pro Max aumentará a 6,9 pulgadas.

Los modelos Pro añaden una sorpresa más: una segunda pantalla ubicada en la parte posterior - cerca al módulo fotográfico - que permitirá a los usuarios acceder a controles rápidos como la reproducción de audio y también tomar más fácilmente fotografías con los lentes traseros.

El fundador de la compañía, Lei Jun, afirmó que el Xiaomi 17 representa “el estándar más potente en la historia de la compañía”, que en los últimos cinco años ha emprendido una estrategia para ingresar al mercado de los celulares de alta gama.

Los teléfonos estarán disponibles en China a partir del próximo sábado 27, con el Xiaomi 17 costando alrededor de 4.499 yuanes (aprox. US$630 o S/.2.209).

Especificaciones