El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, afirmó que los jóvenes de la generación Z deben optar entre tener una vida social activa o alcanzar el éxito profesional, ya que, según él, ambas cosas no son compatibles en esa etapa de la vida.

“Jamás he conocido a alguien realmente exitoso que tuviera una gran vida social a los 20”, declaró Karp en el Club Económico de Chicago. “Si eso es lo que quieres, genial, pero no vas a tener éxito y no culpes a nadie más”, añadió.

Para el empresario, el secreto radica en la concentración total en la carrera profesional, lo que implica renunciar a salidas de ocio o noches de diversión durante la juventud. A su juicio, los jóvenes deberían organizar su vida en torno a su talento y disfrutar del trabajo en lugar de preocuparse por el dinero.

Las declaraciones de Karp se inscriben en una corriente de Silicon Valley que alienta jornadas de trabajo intensas, incluso de siete días a la semana sin aumentar el sueldo, en contraposición a quienes defienden un mayor equilibrio entre vida laboral y personal.

Karp también cuestionó el valor de los títulos universitarios. Pese a haber obtenido tres, sostiene que la educación superior ha fracasado en muchos aspectos y que no es indispensable para progresar en el ámbito laboral.

En esa línea, Palantir ha impulsado un programa de becas que ofrece apoyo económico a jóvenes que decidan no cursar estudios universitarios y opten por trabajar directamente en el sector tecnológico.

Palantir, con sede en Denver, superó en agosto los mil millones de dólares en ingresos trimestrales por primera vez y sus acciones registraron un incremento del 555 % frente al mismo periodo del año anterior. Cuatro de sus directivos forman parte ya del club de multimillonarios.

La compañía, sin embargo, ha sido objeto de polémica por colaborar con las autoridades estadounidenses en programas para rastrear a inmigrantes indocumentados y facilitar su deportación o encarcelamiento.